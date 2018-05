In Schönheit verliebt

Anzeige

Die Liebe zur Schönheit und dem Genuss kann Menschen ins Verderben stürzen – das ist eine Lehre aus Oscar Wildes Werk. Man denke nur an seinen Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ aus dem Jahr 1891: Die Hauptfigur lebt in ewiger Jugend. An seiner Stelle altert nur sein Abbild auf einem Gemälde. Gray wird über die Jahre zum Mörder, letztlich paranoid - doch während sich sein Gesicht auf dem Porträt analog zu seinem Verhalten zur hässlichen Fratze formt, bleibt Gray makellos und jung.

Auch in Wildes eigenem Leben fand die Lehre vom Schönen, das sich ins Dunkle wendet, traurige Anwendung. Wilde, in jungen Jahren als sprachbegabter Ästhet gefeiert, wurde in seinen letzten Lebensjahren in der prüden viktorianischen Gesellschaft wegen seiner Liebe zu Männern verachtet. Er starb 1900 im Alter von 46 Jahren verarmt in Paris.

Der britische Schauspieler Rupert Everett hat sich in „The Happy Prince“ nun diesen letzten Jahren Wildes angenommen – und eine kunstvoll inszenierte Filmbiografie daraus gemacht. Sie ist so schön wie bedrückend anzusehen.