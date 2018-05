Ist das Liebe oder nur Gewohnheit?

Anzeige

Was Hans und Laura erleben, dürfte wohl jeder kennen, der seit einigen Jahren in einer Beziehung ist. Und fürchten dürfte es auch jeder. Denn mit einer romantischen Paar-Beziehung hat es nicht mehr viel zu tun. Statt sich füreinander schön zu machen oder auszugehen, verbringen die beiden ihre Abende zuhause Chips essend mit Videospielen in Jogginghose und – in Lauras Fall – mit Augenmaske im Gesicht. Ist das noch Liebe oder sitzen da zwei richtig gute Kumpels auf dem abgewetzten Sofa?

Diese Frage stellen sich auch Hans (Marc Hosemann) und Laura (Laura Tonke), die seit acht Jahren zusammen sind. Dass den beiden die Erotik abhandengekommen ist, wird allein daran deutlich, dass Hans seine Freundin nicht Laura nennt – sondern Heinz. Sogar Hans’ Kumpel attestiert den beiden eine Art „Geschwisterliebe“.

Ein Dinner beim Chinesen zu ihrem Jahrestag macht das Ganze noch schlimmer. Dort begegnet den beiden Lauras Ex-Freund, dem Hans bereitwillig ihre Nummer gibt. „Bist du überhaupt nicht eifersüchtig?“, fragt Laura. Hans’ Antwort ist so einfach wie erstaunlich: „Nein“. In dem Moment müssen sich beide fragen: Sind sie noch aus Liebe zusammen oder aus Gewohnheit?