Jenseits des Regenbogens

Müde, erschöpft, etwas trotzig steht sie in den Kulissen, die kleine Judy Garland. Sie will nicht mehr, braucht eine Pause. Da taucht Louis B. Mayer, allseits gefürchteter Chef des damals größten Studios Metro-Goldwyn-Mayer am Set auf. Er will wissen, warum nicht gedreht wird. Zeit ist Geld. Trödelei duldet er nicht. Er nimmt das Mädchen zur Seite. Redet ihm ins Gewissen. Will sie reich

...