Karma und Kastendenken

In Indien arbeiten rund 40 Millionen Hausangestellte, meist Frauen, ohne Rechte unter Konditionen, die moderner Sklaverei gleichkommen. Sie genießen weder staatlichen Schutz in Form von Mindestlöhnen oder einer festgelegten Stundenzahl, haben kein Recht auf Kranken-, Arbeitslosen- oder irgendeine andere Form von Sozialversicherung. Kurzum: Diese Frauen sind auf Gedeih und Verderb vom Wohlwollen und den Launen ihrer Arbeitgeber ausgesetzt.

In diesem Kontext ist „Die Schneiderin der Träume“ angesiedelt. Die junge Witwe Ratna (Tillotama Shome) ist vom Land nach Mumbai gezogen. Ihren Schwiegereltern, denen sie allmonatlich einen Teil ihres Lohns überweist, möchte sie nicht auf der Tasche liegen. Zudem braucht sie Geld, um ihrer Schwester das Studium zu bezahlen. Sie selbst wiederum will vor allem eins: ein besseres Leben und ihren Traum verwirklichen, Modedesignerin zu werden. Ein hoch gestecktes Ziel, das sie als einfaches Dienstmädchen furchtlos in Angriff nimmt.

Bei Ashwin (Vivek Gomber), dem Sohn eines erfolgreichen Bauunternehmers, findet sie Anstellung. Mit „Sir“ – so der Originaltitel – spricht sie ihn respektvoll an, liest ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Als Ashwin seine arrangierte Hochzeit kurzfristig absagt – er hat vom Seitensprung seiner Zukünftigen erfahren –, scheint Ratna die Einzige zu sein, die seine Trauer und Melancholie versteht. So verliebt er sich in das zurückhaltende, ernste Mädchen, in der er eine willensstarke, sinnliche Frau erkennt, die bereit ist, für ihre Ziele einzustehen.

Fern von jedem Bollywood-Kitsch, sieht man von zwei einschlägigen Songs des Soundtracks ab, inszeniert die indische Regisseurin Rohena Gera nach eigenem Drehbuch ihre „unmögliche“ Lovestory. Welten prallen aufeinander. Die des ruralen, den Traditionen verpflichteten ländlichen Indiens und die der am Arabischen Meer gelegenen Millionenmetropole. Hütten hier, Wolkenkratzer da. Das rigide Kastenwesen hat immer noch Bestand, die Reichen pflegen einen westlichen Lebensstil, schlürfen in Luxusapartments hoch über der Stadt ihre Cocktails, die Armen sitzen am Boden, essen mit der Hand ihre einfachen Reisgerichte.

Ohne zu urteilen, mit präzisem Blick und ruhigem Erzähltempo berichtet die Regisseurin von herrschenden Zuständen auf dem Subkontinent. Die Akzeptanz extremer Ungerechtigkeit ist im Denkansatz der herrschenden Klasse begründet, vergleichbar dem Rassismus der USA in den Fünfzigerjahren. Ein Umdenken tut Not, wie festgefahren die Fronten sind, versteht dieser Erstling perfekt zu vermitteln. Die Menschen sind alten Regeln verpflichtet, denen man bedingungslos zu gehorchen hat. Man muss sich familiären Wünschen beugen, auf gesellschaftliche Erwartungen Rücksicht nehmen.

So sperrt sich Ratna lange den zurückhaltenden Annäherungsversuchen Ashwins, der sich bewusst ist, Grenzen zu überschreiten. Dennoch fördert er seine Angebetete, schenkt ihr eine Nähmaschine, ist für sie bereit, mit seinem Clan zu brechen. Sensibel, streckenweise durchaus humorvoll wird die Seelenpein des Paares beschrieben, ehe es endlich zum ersten Kuss kommt. Shome und Gomber legen ihre Figuren zurückhaltend und empathisch an, in beide kann man sich leicht hineinfühlen und für sie Verständnis aufbringen. Eine zarte Liebesgeschichte, handwerklich souverän gehandhabt, perfekt eingebettet im brodelnden Neo-Bombay, das Kameramann Dominique Colin („Die fabelhafte Welt der Amelie“) pittoresk und doch realitätsnah eingefangen hat.

