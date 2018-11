Keine unmögliche Mission

Flott ist sie wieder unterwegs, die wohl bekannteste Hackerin der Welt: Lisbeth Salander. Auf dem Motorrad, einer wuchtigen, nachtschwarzen Ducati Monster, braust sie durchs schwedische Stockholm, im noblen Volvo – geklaut – nimmt sie ebenso Platz, löst via Smartphone den Airbag des Verfolgerfahrzeugs aus. James Bond in weiblicher Version. Hollywood hat die erfolgreichen „Millennium“-Romane von Stieg Larsson für sich entdeckt, David Fincher hat mit „Verblendung“ (2011) den Anfang gemacht, nun zieht der in Uruguay geborene Fede Alvarez („Don’t Breathe“) mit „Verschwörung“ nach.

Nur noch wenig erinnert an die wegweisende sechsteilige europäische Miniserie – respektive die drei Kinofilme „Verblendung“, „Verdammnis“ und „Vergebung“ – mit Noomi Rapache („Prometheus - Dunkle Zeichen“) als furchtloser Heldin, die auf reißerische Momente weitgehend verzichtete, sich im Tempo dem lähmenden skandinavischen Winter anpasste und vor allem für die Beziehung der eigentlich inkompatiblen Hauptfiguren, der ultra-coolen Cyber-Punkerin Salander und dem furchtlosen Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist, interessierte. Bekam man da noch klassisch skandinavische, psychologisch unterfütterte Kriminalkost geboten, setzt die Neuverfilmung ganz auf Action, Thrill und Tempo.

Was durchaus funktioniert. Die taffe Lisbeth, stimmig unterkühlt gespielt von der britischen Senkrechtstarterin Claire Foy („The Crown“), nutzt ihre Fähigkeiten zwischenzeitlich dafür, Frauen vor Übergriffen zu schützen bzw. gewalttätige Männer für selbige hart zu bestrafen. Da bittet sie der Wissenschaftler Frans Balder (Stephen Merchant) um Hilfe.

Er hat ein Programm entwickelt, mit dem man die globalen Verteidigungssysteme kontrollieren kann. Nachdem es Lisbeth gelungen ist, dieses von einem NSA-Server zu stehlen, sieht sich die junge Frau von verschiedenen Parteien verfolgt, darunter der US-Geheimdienst in Person von Ed Needham (Lakeith Stanfield), Mitarbeiter des Großunternehmens ihrer Schwester Camilla (Sylvia Hoeks), und ein blutrünstiger Söldner namens Jan Holster (Claes Bang)…

Ihr zur Seite steht lediglich Zeitungsmann Blomkvist (Sverrir Gudnason), der jedoch über weite Strecken immer wieder verschwindet und nicht wirklich von maßgeblicher Bedeutung ist. Der Regisseur interessiert sich vor allem für seine Protagonistin, laut Originaltitel „The Girl in the Spider’s Web“, sprich „Das Mädchen im Spinnennetz“. Sie agiert auf Augenhöhe mit altbekannten Weltenrettern wie Jason Bourne oder Ethan Hunt („Mission: Impossible“), weiß sich als Ein-Mann-Armee aus jeder noch so gefährlichen Situation zu befreien – stets in letzter Sekunde, versteht sich. Interessant ist dabei die Tatsache, dass sie im Hier und Heute ganz selbstbewusst und selbstbestimmt agiert, während ihre männlichen Kollegen mit ihrem antiquierten Chauvinismus aus der Zeit gefallen scheinen.

Was freilich nicht heißt, dass nicht auch hier Sexismus, Sadismus und Snobismus zum Tragen kommen – nur eben aus feministischer Perspektive. Ein spannender Ansatz, zumal durch einen Rückblick in ihre traumatische Kindheit erklärt wird, wie Lisbeth zu der Person wurde, die sie ist und warum sie sich mit ihrer Schwester überworfen hat.

Düster und dunkel

Spannend sind diese persönlichen Verwicklungen, die leider nur wenig Raum einnehmen. Sie dienen eher zum Luftholen zwischen den virtuos gehandhabten Verfolgungsjagden, Schießereien und Nahkämpfen, die die Story primär ausmachen. Düster und dunkel hält Pedro Luque seine Bilder, dem Genre entsprechend hat man an pittoresken bzw. spektakulären Schauplätzen gedreht, unter anderem in Berlin. Man darf gespannt sein, ob sich Lisbeth Salander als neue Ms Bond etablieren kann und sich dann als filmserientauglich erweist.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018