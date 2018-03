Kinderträume werden wahr

Anzeige

Doch je älter Jim wird, desto mehr sehnt er sich nach der Antwort auf die Frage, wo er herkommt. Als dann auch noch König Alfons der Viertel-vor-zwölfte (Uwe Ochsenknecht) aufgrund der Überbevölkerung fordert, dass entweder Jim oder Lukas’ geliebte Lokomotive Emma die Insel für immer verlassen muss, brechen die beiden Freunde mitsamt Emma zu einem aufregenden Abenteuer auf.

Gerade an Kinder- und Jugendfilmen geht die Technisierung der Welt nicht spurlos vorbei. Schon die Allerkleinsten hantieren auf der Leinwand mit pfiffigen Apparaturen, während sich immer häufiger auf Trickeffekte aus dem Computer verlassen wird, wenn es darum geht, Illusionen zu erzeugen.

Dennis Gansel („Mechanic: Resurrection“) geht einen anderen Weg: Seine Variation von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ ist im besten Sinne altmodisch und baut auf einen Look, der an den Charme der Augsburger Puppenkiste erinnert und dem Publikum trotzdem einen ganz neuen Einblick in Lummerland und Co. ermöglicht.

Computereffekte sind rar gesät und nur vereinzelt als solche zu erkennen. Stattdessen setzt Gansel auf gleichermaßen abwechslungsreiche wie handgemachte Szenen, die zum Großteil im Studio Babelsberg entstanden sind. Gespickt mit diversen kreativen Einfällen entfaltet sich auf der Leinwand ein Potpourri sämtlicher Elemente des fantastischen Kinos, das Jung und Alt bis zuletzt in Staunen versetzen wird.

Stilsicher erzählt

Erzählerisch orientiert sich das Drehbuch stilsicher an der Vorlage, hebt allerdings immer mal wieder Details hervor, die in den vielen anderen Adaptionen des Stoffes nicht ausführlich beleuchtet wurden. So erhält der von Milan Peschel gespielte Scheinriese eine etwas ausführlichere (und äußerst rührende) Episode innerhalb der roadmovie-artigen Inszenierung. Und Publikumsliebling Nepomuk – der Halbdrache wird von Michael Bully Herbig gesprochen – wird nur ein kurzer, wenn auch sehr launiger Besuch abgestattet.

Es ist schon eine Leistung, die vielen Figuren, Handlungsorte und Ideen von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ in einem einzigen Film unterzubringen, ohne ihn dabei aufgebläht oder hektisch wirken zu lassen. Gansel ist genau das gelungen. Sein Familienabenteuer ist ein mit viel Liebe zum Detail inszeniertes, handwerklich astreines Vergnügen auf dem Niveau internationaler Großproduktionen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018