Anzeige

Goldener Löwe, Ehren-César, Ehrenleopard, Palme d’honneur: Agnès Varda ist in ihrer über 60-jährigen Karriere mit Ehrungen und Auszeichnungen überhäuft worden. Zu Kopf gestiegen ist ihr jedoch keine der Trophäen, auch nicht der Ehren-Oscar vor wenigen Monaten. Sie sei eine kleine Königin am Rande des Kinos, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Ehren-Oscars bekämen Leute, die keine Hollywood-Stars seien. Dass man sie jedoch wahrgenommen habe, habe sie sehr berührt.

Es ist schwer, die französische Filmemacherin und Installationskünstlerin, die morgen 90 Jahre alt wird, nicht zur Kenntnis zu nehmen, vor allem in letzter Zeit. Seit ihrem Film „Augenblicke: Gesichter einer Reise“, den sie mit dem Streetart-Künstler JR gedreht hat, ist ihr Name in aller Munde.

Filmpionierin der 1960er Jahre

Die Doku, die 2017 in Cannes Premiere feierte, erhielt weltweit zahlreiche Preise und wurde 2018 auch für einen Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert. Nun kommt der Film einen Tag nach ihrem Geburtstag, am 31. Mai, in die deutschen Kinos. Für den Film ist Varda zusammen mit JR in einem Fotomobil durch das ländliche Frankreich gereist. Dabei sind sie Fabrikarbeitern und Bauern begegnet, deren Porträts sie auf Fassaden und Schiffscontainern anbrachten. Wie sie sich den großen Erfolg des Films erklärt? Der Film funktioniere, weil die Leute daran mitwirken, wie Varda erklärte. „Sie erzählen uns ihre Geschichten und werden dadurch zu Akteuren.“