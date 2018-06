Kriegs- und Kindheitstraumata

Anzeige

Schriftsteller verbergen sich hinter in ihren Werken, Filmemacher machen sie auf der Leinwand sichtbar und versuchen, in deren Inneres vorzudringen. Marc Forster hat sich beispielsweise in „Wenn Träume fliegen lernen“ mit dem „Peter Pan“-Schöpfer J.M. Barrie auseinandergesetzt, Rupert Everett beleuchtet in „The Happy Prince“ als Regisseur und Hauptdarsteller die tragischen letzten Tage von Oscar Wilde. Hoch geschätzte Autoren sind beide, mit ihren inneren Dämonen haben sie gerungen, wie auch Alan Alexander Milne (1882 - 1956), dem sich Simon Curtis („My Week with Marilyn“) in „Goodbye Christopher Robin“ annähert.

Blockiert durch den Krieg

Aus dem Ersten Weltkrieg kehrt der renommierte Bühnenautor zurück, seine Komödien werden im West End gefeiert, er selbst leidet, vom blutigen Sterben in den Schützengräben innerlich versehrt, an einer Schreibblockade. Um diese zu überwinden, zieht er mit seiner Frau Daphne (Margot Robbie) und ihrem Sohn Christopher Robin, genannt Billy (Will Tilston), in ein idyllisch gelegenes Landhaus nach Sussex.

Hier will Milne (Domhnall Gleeson) einen Anti-Kriegs-Roman schreiben – zum Ärger seines Verlegers Rupert (Richard McCabe), der sinkende Verkaufszahlen fürchtet, und der Gattin, die den High-Society-Rummel in der Themse-Metropole vermisst.