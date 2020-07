Kultklänge für das Kino im Kopf

Einer der größten Komponisten der Filmgeschichte ist für immer verstummt: Ennio Morricone, der durch seine düstere Titelmelodie zum Spaghetti-Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ 1968 weltberühmt wurde, ist am Montagmorgen im Alter von 91 Jahren gestorben. Das hat ein Anwalt der Familie der Deutschen Presseagentur bestätigt.

Wie nur wenige andere Musiker hat Morricone, der in seiner rund 60-jährigen Karriere Soundtracks zu über 500 Filmen schrieb, die Filmmusik als eigenständiges Genre etabliert. Es zeigt seine Klasse, dass Morricones für das Kino komponierten Stücke ihre Stimmungen auch ohne Bilder transportieren. Auf magische Art setzen sie beim Zuhörer das Kino im Kopf in Gang.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Todesnachricht betrauerten Vertreter von Kultur und Politik den Verlust. Italiens Kulturminister Dario Franceschini sprach von einem großen Meister, „der mit seinen Melodien Emotionen erzeugen und die Welt zum Träumen bringen konnte“. Staatschef Sergio Mattarella schrieb, er trauere um einen brillanten und populären Künstler, „der die Musikgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts tief geprägt“ habe. Ministerpräsident Giuseppe Conte würdigte ihn auf Twitter als künstlerisches Genie.

Es mutet fast ein wenig paradox an, dass Morricone ausgerechnet mit Filmmusiken, die Tod und Gewalt zum Ausdruck bringen, selbst unsterblich geworden ist. Vor allem seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Sergio Leone, dem wichtigsten Vertreter des Spaghetti-Western, brachte Meisterwerke hervor. Die in den 1960ern entstandene italienische Variante des Western rückte Antihelden, menschliche Abgründe und gesellschaftliche Missstände mit zum Teil drastischen Gewaltdarstellungen, aber auch mit galliger Ironie in den Mittelpunkt – und Morricone lieferte für diese Weltsicht passende Klänge.

Ungewöhnliche Instrumente

Der Römer, der eine klassische Ausbildung absolvierte und in den 1950ern zunächst „ernste“ Orchesterwerke komponierte, wurde dabei zum Innovator. Er war einer der Ersten, der die Elektrogitarre für seine Soundtracks verwendete. Und er brachte viele ungewöhnliche Klänge ins Spiel: Mit Okarina und Flöte erzeugte er etwa in „Zwei glorreiche Halunken“ (1966) Effekte, die wie das Heulen eines Kojoten klangen.

Wie eigenständig Morricones Kompositionen waren, zeigt sich etwa daran, dass seine Filmmusik für „Spiel mir das Lied vom Tod“ bereits vorlag, bevor die Dreharbeiten begannen, die Regisseur Leone dann dem Rhythmus des Soundtracks anpasste. Der sorgte auch dadurch für Aufsehen, dass er die vier Hauptfiguren leitmotivisch hervorhob. Morricones Musik „untermalt nicht so sehr die Filmsequenzen, sie erklärt, erweitert und kommentiert sie vielmehr“, schrieb US-Essayist Robert Polito 1986 in einer Würdigung.

Oscar mit Tarantino-Western

Morricone blieb aber nicht auf Western beschränkt. Er komponierte auch für Thriller, Horrorfilme und Komödien, arbeitete mit Regiestars wie Roman Polanski, Brian De Palma, Barry Levinson und Oliver Stone. Für seine Musik zu Quentin Tarantinos Western „The Hateful 8“ wurde Morricone 2016 mit einem Oscar ausgezeichnet. 2007 war er bereits mit einem Oscar für sein Lebenswerk geehrt worden. Zu seinen kommerziell erfolgreichsten Werken gehören der von Joan Baez gesungene Song „Here’s to You“ aus Giuliano Montaldos Film „Sacco & Vanzetti“ (1971) und „Gabriel’s Oboe“ aus Roland Joffés Historiendrama „The Mission“ (1986). Laut dem „Billboard“-Magazin soll der Komponist mehr als 70 Millionen Tonträger verkauft haben.

Morricone, der privat am liebsten experimentelle Musik komponierte, avancierte zum Popstar. Bis ins hohe Alter gab er auch Konzerte. Im November 2017 gastierte er in der Mannheimer SAP Arena, dirigierte ein Orchester samt Chor und begeisterte 6000 Besucher. „Das ganz große Kino für die Ohren“, schwärmte Bernhard Zinke in seiner Rezension für diese Redaktion.

Auch die Popszene hat der Italiener nachhaltig beeinflusst. So beschwört die US-Kultrockband Calexico mit einsam klirrenden Western- und Wüsten-Gitarren immer wieder Morricones Erbe, ebenso wie dies die britische Gruppe Radiohead auf ihrem grandiosen Album „OK Computer“ (1997) getan hat, bei dem sie sich von Morricones Studioproduktionen und seiner Verwendung ungewöhnlicher Instrumente beeinflussen ließ. Sein Einfluss reicht bis in die House- und Nu-Soul-Szene. Gnarls Barkley („Crazy“, 2006) und David Guetta („Lovers In The Sun“, 2014) nannten den Römer als Einfluss für ihre Hits. Bemerkenswert für einen Mann, der eigentlich „ernste“ Musik machen wollte.

