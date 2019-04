Kunst und Krempel

Die Idee ist nicht neu. Sein Leben hatte schon – nach Alkoholrückfall, Jobverlust und Rauswurf durch die Ehefrau – Will Ferrell als Nick Halsey in der nachdenklichen US-Komödie „Alles muss raus“ (2010) auf dem Rasen seines Vorstadthauses ausgebreitet. Ein Gartenverkauf als Selbstfindungstrip und therapeutische Maßnahme. Als europäische (Arthouse-)Variante kann man „Der Flohmarkt von Madame Claire“ sehen, in Szene gesetzt von Co-Autorin Julie Bertuccelli („Seit Otar fort ist“) auf Grundlage eines Romans von Lynda Rutledge.

In der Titelrolle ist Catherine Deneuve („8 Frauen“) zu bewundern, die eines schönen Sommertags aufwacht, überzeugt, dass ihr letzter Tag auf Erden angebrochen sei. Sie beschließt kurzerhand, ihr gesamtes Hab und Gut im Garten ihres Landhauses zu verkaufen, darunter wertvolle Uhren und seltene Puppenautomaten. Wenn sich schon ihr Geist mehr und mehr verflüchtigt, benötigt Claire auch ihre ans Herz gewachsenen Möbel und Sammlerstücke nicht mehr. Die Dorfbewohner kommen bei dem außergewöhnlichen Ausverkauf zu Schnäppchenpreisen auf ihre Kosten. Von einer Freundin, der örtlichen Antiquitätenhändlerin Martine (Laure Calamy) kontaktiert, kehrt Claires Tochter Marie (Chiara Mastroianni) nach 20 Jahren in ihr Zuhause zurück, das sie einst nach einem Streit mit ihrer Mutter verließ. Doch sie scheint nicht das einzige Gespenst der Vergangenheit zu sein, das die exzentrische Dame heimsucht. Ihre Jugend und ihre Liebhaber kommen ihr in den Sinn, sie muss sich mit sorgsam gehüteten Geheimnissen und Dramen wie dem Unfalltod ihres Sohnes auseinandersetzen.

Eine echte Geschichte fehlt

Ein Leben, erzählt im Verlauf eines Tages. Zwischen den Zeiten pendelt die Arbeit, der von der letzten Verrücktheit – „La dernière folie de Claire Darling“ heißt das Werk treffender im Original – seiner Heldin erzählt. Entsprechend steht die Leinwandikone Deneuve, die Grande Dame des französischen Kinos, im Zentrum der Handlung, umschmeichelt von der schwebenden Kamera Irina Lubtanchskys („Die Hölle von Georges-Henri Clouzot“). Geblümtes Kleid, ein Strohhut auf dem leicht zerzausten, weißgrauen Haar, dunkel gefärbte Augenbrauen, ein spöttisches Lächeln auf den Lippen, eine Zigarette in der Hand... Das souveräne, unangestrengte, jedoch ins Nichts führende Spiel der Diva schlägt einen in den Bann. „Kino heißt, schöne Frauen schöne Dinge tun lassen“, hat François Truffaut einmal gesagt – und das trifft hier zu. Mit dem Ergebnis, dass eine echte Geschichte aber fehlt.

Eher episodisch setzt sich die Handlung zusammen. Da ist das gespannte Verhältnis zu Marie, gespielt von ihrer leiblichen Tochter Chiara, hervorgegangen aus der Beziehung mit Marcello Mastroianni. Über den Ursprung des Konflikts erfährt man wenig. Der Dorfpfarrer führt einen Exorzismus durch, der Tod des Ehemannes und dessen Beinahe-Bankrott kommen zur Sprache, Claire fährt Autoscooter, ein Zirkus macht Station, ein Feuerwerk erhellt den nächtlichen Himmel. Nette Petitessen, Mosaikstücke, die nicht zusammenpassen (wollen). Immer wieder werden kostbare Gegenstände in die Hand genommen, betrachtet, liebevoll gestreichelt. „Das wunderschöne Haus ist ein Kunstwerk“, heißt es einmal. Sind Objekte wichtiger als Menschen? Was ist Realität, was Einbildung, was Tagtraum?

Die dargestellten Ereignisse muten wie ein Bewusstseinsstrom an. Sigmund Freud und Ingmar Bergman lassen grüßen. Immer wieder ist das Ticken einer Uhr zu hören, monoton, gleichmäßig, vorhersehbar. Das beruhigt die Hausherrin, die mit Dingen viel mehr anfangen kann als mit den Leuten, die sie umgeben. Das macht sie als Protagonistin unnahbar, man mag, kann sich nicht mit ihr identifizieren.

Man sieht ihr zu, versucht, sie zu begreifen, bekommt sie aber nicht zu lassen. Die angesprochenen existenziellen Themen – Schuld und Sühne, Verlust und Tod – verkommen zur puren Behauptung. Cineastischer Trödel, dazwischen versteckt erlesene Miniaturen. Dazu platte Dialoge: „Was verkaufen sie genau?“ „Alles, ich verkaufe alles.“ „Aber warum?“ „Darum, meine Kleine, darum...“ So bleibt im Endeffekt nur die betörende Eleganz und anmutige Sinnlichkeit der Deneuve haften. Wobei man auch sie schon besser gesehen hat – als legendäre „Belle de Jour“ oder in „Das Schmuckstück“.

