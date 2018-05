Kunststück über Sterben und Tod

Anzeige

Erst lädt Ines’ Schwester sie zu Hummer und Champagner ein. Dann steigen beide in eine Limousine. Das Drama „Euphoria“ nimmt uns mit zu einem geheimen Ort, wo Menschen gegen viel Geld ihr Leben beenden können. Was Ines bald versteht: Ihre Schwester, die sie seit Jahren nicht gesehen hat, ist unheilbar krank. Den beiden bleiben sechs Tage, um sich zu verabschieden. Klingt nach tränenreichem Film über Sterbehilfe – fühlt sich aber anders an.

Die schwedische Regisseurin Lisa Langseth („Hotell“) hat sich für ihren bizarren Film erneut mit Alicia Vikander zusammengetan. Die 29-Jährige war eben noch als Lara Croft im neuen „Tomb Raider“ zu sehen, jetzt spielt sie die kühle Ines. Die Französin Eva Green („James Bond – Casino Royale“) übernimmt den Part der krebskranken Emilie.

Als die beiden Frauen in einem Waldstück ankommen, wartet dort ihre persönliche Betreuerin Marina, gespielt von Charlotte Rampling. In ihrer buddhistischen Robe ist Marina so etwas wie die graue Eminenz im Film. Sie versteht mehr als die anderen. Und während die beiden Schwestern Kindheitskonflikte austragen, topft Marina Kakteen um und legt Schallplatten auf. „Euphoria“ zeigt eine Welt, in der Sterben auf den ersten Blick Instagram-kompatibel wirkt. Eine Villa mit grünen Fensterläden, nächtliche Konzerte von Streichmusikern, ein See mit Seerosen. Jeder erfüllt sich die letzten Wünsche (Mutters Blaubeerpfannkuchen). Es überwiegt die Farbe Grün – vom frischen Grün junger Zweige zum modrigen, fauligen Grün der Wasserpflanzen.