Leben und Überleben

Die Taschenbuchausgabe ist über 1000 Seiten dick. Folgt man der Faustregel, dass im Kino eine Skriptseite einer Minute entspricht, käme man auf eine Laufzeit von rund 17 Stunden – Material für zwei Staffeln einer Streaming-Serie. Umso verblüffender, dass nun eine Spielfilmversion – 149 Minuten lang – des Buchs vorliegt. Fast alle Charaktere treten auf, der Plot kommt ohne große Streichungen aus. Die Rede ist von „Der Distelfink“, 2014 mit dem Pulitzer Preis und der Andrew-Carnegie-Medaille ausgezeichnet sowie 30 Wochen in der Bestsellerliste der „New York Times“.

Reise in die Vergangenheit

BAFTA-Preisträger John Crowley hat sich an die Umsetzung der verwobenen Geschichte von Donna Tartt gewagt, das Drehbuch hat der Brite Peter Straughan verfasst. Ein heikles Unterfangen, gibt es doch zig Erzählstränge, die zusammengeführt werden müssen, und einen nachdenklichen Ich-Erzähler, der über das Wesen der menschlichen Natur und die Widersprüche des Lebens räsoniert. Der Mut, eine Adaption zu wagen, hat sich ausgezahlt – mit den üblichen Einwänden, die bei jeder Literaturverfilmung greifen: Verkürzung, die Problematik der richtigen Besetzung, die Veränderung der Struktur.

So setzt der Film später ein als die Vorlage. Theo (Ansel Elgort), Mitte Zwanzig, hält sich in einem Amsterdamer Hotel auf, wäscht Blut aus dem Hemd. Was geschehen ist, ist noch nicht klar. Zurück geht’s dann erstmal in der Zeit. Der Junge, 13 Jahre alt, besucht das Metropolitan Museum of Art. Eine Bombe zerreißt die Stille. Seine Mutter stirbt. Der Bub (Oakes Fegley) steckt das 1654 von Carel Fabritius gemalte, titelgebende Lieblingsbild seiner Mama in seinen Rucksack. Das führt später zu kriminellen Verwicklungen und einem Thriller-Strang, der sich als schwächste Ebene der Story entpuppt. Viel spannender ist die Odyssee, die für Theo nach der Tragödie beginnt, angesiedelt zwischen Trauer und Schuld, Neuanfang und Erlösung, Freundschaft und Liebe.

Zunächst kommt der verstörte Teenager bei der Familie seines Schulfreundes (Ryan Foust) unter. Upper-Class-Milieu in der Park Avenue ist angesagt, die unterkühlt-mondäne Mrs. Barbour (Nicole Kidman) entdeckt ihr Herz für Theo. Dann taucht unerwartet dessen Alkoholiker-Vater Larry (Luke Wilson) mit Freundin Xandra (Sarah Paulson) auf. Nächster Stopp ist deren Haus in einer Siedlung nahe Las Vegas, wo sich Theo mit dem russischen Schüler Boris (Finn Wolfhard) anfreundet, der ihn mit Drogen bekannt macht.

Ein weiterer Schicksalsschlag führt ihn zurück nach New York, wo er Unterschlupf beim empathischen Restaurator Hobie (Jeffrey Wright) findet, dem Ex-Geschäftspartner jenes Mannes, den Theo bei der Explosion sterben sah und in dessen Begleitung sich Pippa (Ashleigh Cummings) befand, in die er sich auf Anhieb verliebte. Wohl der maßgebliche Grund, warum er ins Antiquitätengeschäft seines neuen Vertrauten einsteigt.

Stationen eines Erwachsenwerdens, traurig und lustig, herzergreifend und schmerzhaft. Sprunghaft ist der Stil, entsprechend der inneren Unruhe Theos. Halt sucht der Junge, die Menschen seines Umfelds werden sorgfältig porträtiert. Über Wert und Wesen der Kunst wird außerdem räsoniert, unterschiedlichste Milieus werden genau im Film beleuchtet.

Dem Helden kommt man nicht wirklich nahe. Was er denkt, fühlt, warum er wie handelt bleibt vage. Da hätte man sich mehr Interpretation gewünscht. Andererseits kann man sich sein eigenes Bild machen – wie beim Roman. So muss man die Umsetzung als gelungen bezeichnen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019