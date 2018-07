Leidvolle Grenzerfahrungen

Alejandro (Benicio Del Toro) hat auf seinem persönlichen Rachefeldzug die Tochter des Kartell-Chefs (Isabela Moner) entführt. © Studiocanal

George W. Bushs „War on Terror“, sein Krieg gegen den Terror, den der umstrittene US-Präsident nach den Anschlägen am 11. September 2001 vollmundig ausrief, ist längst auch im Kino angekommen. Ein Beispiel dafür gibt „Zero Dark Thirty“, Kathryn Bigelows packende Chronik der Jagd auf Osama Bin Laden. Der 1972 vom nicht minder zwiespältigen Amtsvorgänger Richard M. Nixon initiierte „War on

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4495 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.07.2018