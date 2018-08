Liebe in (Nach-)Kriegszeiten

Lily James sorgte von 2012 bis 2015, damals im Kino noch weitgehend unbekannt, als Lady Rose in der TV-Hitserie „Downton Abbey“ für Furore, 2015 und 2016 wurde sie mit ihren Kollegen bei den Screen Actors Guild Awards in der Kategorie TV-Schauspielerensemble (Drama) ausgezeichnet.

Lily Chloe Ninette Thomson, 1989 als Tochter des Schauspielers James Thomson in Esher, Surrey, geboren, besuchte die Arts Educational Schools in Tring und machte 2010 ihren Abschluss an der Guildhall School of Music and Drama in London. Auf der Leinwand war sie etwa in „Zorn der Titanen“, „Cinderella“, „Im Rausch der Sterne“, „Stolz und Vorurteil & Zombies“ oder jüngst „Die dunkelste Stunde“ zu sehen.

Das TV-Publikum kennt sie aus den Serien „Geständnisse einer Edelhure“ sowie „Krieg und Frieden“. 2011 erntete sie am Sheffield Crucible als Desdemona in „Othello“ großartige Kritiken. Weitere Bühnenauftritte absolvierte die attraktive Britin mit den markanten Augenbrauen in „Vernon God Little“ am Young Vic bzw. in Anton Tschechows „Die Möwe“ am Southwark Playhouse. geh