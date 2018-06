Liebeswahn und Abbitte

Anzeige

Sommer, Sonne – „Am Strand“. Wohlige Gefühle evoziert der Titel: Palmen, wogendes Meer. Nicht hier, nicht an der Chesil Beach im englischen Dorset. Grauer Himmel, trübes Wasser. 1962. Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren. Kalter Krieg, in Oxford protestiert man gegen die atomare Aufrüstung. Die Friedensbewegung formiert sich. Der Rock ’n’ Roll kündigt sich an.

Florence Ponting (Saoirse Ronan) und Edward Mayhew (Billy Howle) schlendern über Kieselsteine. Sie haben gerade geheiratet, die Feier ist vorbei. Überstanden. „Nichts ging schief“, sagt sie. „Sogar meine Mutter hat sich benommen“, antwortet er. Sie unterhalten sich über Musik. Er schätzt Chuck Berry, sie träumt von einer Karriere als Violinistin.

Aus gänzlich unterschiedlichen Familien stammen sie. Sie aus gutem Haus, der Papa ist Unternehmer, er aus der Arbeiterklasse. „Was macht er?“, fragt die dauergewellte Mutter (Emily Watson) mit Bittermiene. „Er ist ein Beatnik“ platzt die kleine Schwester heraus. „Er kennt den Unterschied zwischen Croissant und Baguette nicht“. „Dafür liebe ich ihn“, kontert „Flo“. Eine Romanze. Und eine Tragödie nach der gleichnamigen Erzählung von Ian McEwan („Abbitte“), die Story einer Beziehung, die in der Hochzeitsnacht zerbricht.