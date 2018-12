Lourdes oder Lügengespinst?

Der Mann hat die Hölle gesehen. In einem syrischen Hotelzimmer sitzt er, säubert mit einem Handtuch seine Kamera von Blut. Jacques Mayon, Journalist und Frontberichterstatter, hat gerade einen Auftrag erledigt, will nun in seine Heimat zurückkehren. Vincent Lindon spielt ihn, ein Charakterkopf in Gefolge von Lino Ventura, auch er eine fixe Größe im französischen Kino. Sein Gesicht ist vom Leben gezeichnet, die Augen blicken müde. Zu viele Zigaretten vermutet man, zu viel Alkohol, wenig Schlaf – wenig verwunderlich, dass er gerne als harter Kerl besetzt wird, siehe etwa seine Rollen in Fred Cavayés „Mea Culpa – Im Auge des Verbrechens“ oder Claire Denis’ „Les Salauds – Dreckskerle“.

So ist ihm dieser wortkarge Mayon auf den Leib geschneidert, der eines Tages eine höchst ungewöhnliche Anfrage erhält. Ausgerechnet er, der nicht an Gott glaubt, wird vom Vatikan gebeten, ein bislang unerklärliches Ereignis zu untersuchen. Die 15-jährige Anna (Galatéa Bellugi) behauptet, dass ihr auf einem Hügel nahe einer Stadt im Süden Frankreichs die Muttergottes erschienen sei. Die Nachricht sorgt für Schlagzeilen, die Medien überschlagen sich, Tausende von Pilgern kommen, um sich an der vermeintlich heiligen Stätte zu versammeln. Ein neues Lourdes? Die Kirche will Gewissheit.

Also wird von den obersten katholischen Behörden eine kanonische Untersuchung angeordnet, „Die Erscheinung“ soll auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden. Wobei ein hoher Kleriker Mayon gegenüber vorsichtig relativiert: „Sagen wir, die Kirche zieht es immer vor, ein echtes Phänomen zu übersehen, als einen Betrug aufzudecken“. Jacques, ist sich nicht im Klaren, was er mit dieser Aussage anfangen soll. Als Reporter interessiert er sich nur für harte Fakten, will den Dingen vorurteilsfrei auf den Grund gehen. Seine Neugier ist jedoch geweckt und er macht sich auf den Weg zum Ort der vermeintlichen Marienerscheinung.

Als Mystery-Thriller hätte man den Stoff aufbereiten können, als Justizdrama, wie es dies Scott Derrickson bei „Der Exorzismus von Emily Rose“ getan hat. Regisseur Xavier Gianolli, bekannt für sein Gaunerstück „Der Retter“, entscheidet sich für eine andere Vorgehensweise. Ihn interessiert das Seelenleben seiner Protagonisten, welche Auswirkungen das Wunder – ob nun wahr oder nicht – auf sie hat. Er zeigt, ruhig und faktisch, 137 Minuten lang, wie Mayon seinem Job nachgeht, Fragen stellt, immer wieder nachhakt. Dabei überwindet er langsam seine Kriegstraumata und findet wieder zu sich selbst. Auf der anderen Seite steht Anna, ein Waisenkind, von Adoptiveltern aufgezogen. Eine junge Frau mit Geheimnissen, die vielleicht nur auf sich aufmerksam machen will. Tief religiös oder doch eine Schwindlerin?

So mutiert der Film langsam selbst zur Glaubensfrage, gibt wenig Antworten und überlässt dem Zuschauer – trotz eines finalen, wenig gelungenen Aufklärungsversuchs, der in der Tradition der Bestseller von Dan Brown („Illuminati“) steht – selbst die Deutungshoheit. Der Filmemacher versucht, die Magie eines Mysteriums zu ergründen, beschäftigt sich mit Trauer und Verlust, zeigt tiefe Hingabe und bleibt kritisch distanziert. Letzteres vor allem in jenen Szenen, in denen er die Kommerzialisierung des Neo-Wallfahrtsorts in den Fokus rückt. Anna-Tassen, Anna-Kerzen, Anna-Poster, Horden von Schaulustigen. Mittendrin ein Priester (schmierig: Anatole Taubmann), der das Phänomen gnadenlos ausschlachtet – medial und pekuniär. Auch die Kirche ist nur so gut wie ihre einzelnen Vertreter.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018