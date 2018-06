Mädchen Mädchen

Anzeige

Ein paar Spezialeffekte ermöglicht diese Volte, so funkeln Liliths Augen immer wieder rot. Nett, aber nebensächlich, denn schon bald begibt sich der leicht übersinnliche Spaß auf gewohntes Terrain. Das Mädchen möchte raus aus den heimischen vier Wänden, der Hauslehrer, der schon mal gefesselt in der Ecke sitzt, ist kein echter Gegner. Sie möchte dem Papa zeigen, was sie draufhat. Also schlägt sie ihrem Vater einen Deal vor: Schafft sie es innerhalb einer Woche, einen guten Menschen zum Bösen zu verführen, darf sie weiter in der Öffentlichkeit ihr Unwesen treiben. Scheitert sie, muss sie zurück nach Hause.

Nächster Halt: die beschauliche Kleinstadt Birkenbrunn. Bei einer warmherzigen Gastfamilie (sympathisch: Alwara Höfels & Oliver Korittke) kommt sie unter. Trautes Heim, Glück allein. Das gilt es nun zu sabotieren. Ihre Zielperson ist Greta (Janina Fautz), die älteste Tochter – offen, freundlich, hilfsbereit. Merkwürdig, findet Lilith. Entschlossen und kaltblütig geht sie ihre Mission an.

Doch Greta entpuppt sich als härterer Brocken als gedacht, scheint offensichtlich kein Fünkchen Bosheit in sich zu tragen. Alle Fiesheiten perlen an ihr ab. Echt schlimm – ganz abgesehen von diesem anderen Problem, ihr neuer Mitschüler Samuel (Ludwig Simon). In seiner Gegenwart fühlt sie sich ganz merkwürdig, fast so, als stünde sie in Flammen…

Damit findet der Film sein eigentliches Sujet. Um die Schmetterlinge im Bauch geht’s, ums sexuelle Erwachen, um Freund- und Hilfsbereitschaft. Zickenkriege werden ausgetragen, großtuerischen Jungs wird gezeigt, wo der Hammer hängt, und die herzensgute Lilith „aufgebitcht“. Sprich: raus aus dem von Mama gestrickten Wollkleid und rein in die Designerklamotten. Bis Lilith final ihren großen Auftritt bei der Schulabschlussfeier hat – song ’n’ dance, keck-frecher Text. Die Beifallsstürme sind da selbstverständlich.

Ein paar Verwicklungen, Verirrungen, überraschende Küsse, romantische Strandspaziergänge. Jeder Topf bekommt seinen Deckel, Lilith muss lernen, das sie eigentlich „ein Geschenk des Himmels“ ist. „Mädchen Mädchen“ – so der Titel einer ähnlich gelagerten Arbeit von Dennis Gansel – neu konnotiert. Bewährtes Schema F. Die Kids, ob Bading oder Fautz, Simon oder Emilio Sakraya als deren Herzbuben, kommen gut rüber, auf handwerklicher Ebene gibt es nichts zu mäkeln. Alles keimfrei, alles sauber. Wie die pubertierenden Helden. Noch einmal: Girls just want to have fun – ob auf oder vor der Leinwand.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018