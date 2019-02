Mädchen zwischen zwei Welten

Starr (A. Stenberg, M) mit ihren Schulkameradinnen. © dpa

„The Hate U Give“ ist einer dieser Jugendfilme, der normalerweise komplett schief geht. Ein Drama über das problematische Zusammenleben von Schwarzen und Weißen in den USA, mit mehr als zwei Stunden Länge? So etwas fühlt sich schnell nach Hausaufgabe im Englischunterricht an. Um es kurz zu machen: Der Film gerät zu einem der packendsten und eindrücklichsten (Jugend-)Filme der letzten Jahre.

Das auf einem US-Bestseller basierende Drehbuch erzählt vielschichtig von einem gesellschaftlichen Problem, die Darsteller sind durchgängig glaubwürdig und je nach Bedarf passend charmant, natürlich oder kämpferisch, und Regisseur George Tillman Jr. verpasst dem Ganzen eine beeindruckende Dringlichkeit.

Im Mittelpunkt steht Starr (Amandla Stenberg), ein Mädchen zwischen den Welten. Tagsüber geht sie mit weißen Kindern auf eine Schule im besseren Teil einer Metropole, aber den Rest der Zeit verbringt sie mit ihrer Familie in einem schwarzen Problemviertel.

Einige Jahre später trifft sie auf einer Party Khalil wieder, einen Freund aus Kindheitstagen. Er will sie heimbringen, sie geraten jedoch in eine Polizeikontrolle. Ein weißer Polizist hält eine Haarbürste für eine Waffe Khalils und tötet ihn. Starr ist abgesehen von einem anderen Polizisten die einzige Zeugin und muss sich entscheiden, ob sie zur Anführerin wütender Proteste werden will.

Doch der Film zeigt nicht nur solch großen Konflikte, sondern beweist auch in kleinen Geschichten Feingefühl. So ist Starrs Beziehung zum weißen Teenager Chris nie aus dramaturgischen Gründen problematisch, sondern deshalb, weil ein weißer Oberschichts-Junge weite Teile des Alltags seiner schwarzen Freundin nur schwer nachvollziehen kann.

Damit sprengt das Jugenddrama die Konventionen des Genres – weil sich „The Hate U Give“ keine einfache Lösung erlaubt. Das Drama tut niemals so, als ließen sich Sprachlosigkeit und tief verwurzelter Rassismus leicht überwinden.

