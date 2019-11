Männer und Motoren

Selbst eingefleischte Motorsportfans sind sich einig, dass die Formel 1 langweilig geworden ist. Das liegt an der Dominanz der „Silberpfeile“ von Mercedes, seit 2014 hat man in ununterbrochener Folge den Titel der Konstrukteure gewonnen, fünfmal ist der Brite Lewis Hamilton für den Werkstall Weltmeister geworden. Ein Ende der Überlegenheit ist nicht abzusehen. Blickt man in der Sporthistorie zurück, erweist sich das als nicht einmalig. Ein solcher Lauf ist Ferrari schon zwischen 1999 und 2004 gelungen, insgesamt schloss die Scuderia, die Motorsportabteilung des italienischen Sportwagenherstellers, die Serie schon 16 Mal als Sieger ab, zehn Mal öfter als die Konkurrenz aus Sindelfingen.

Wahre Geschichte

Das erweckt beim Gegner Unmut. Auch nicht neu. Was ein Blick auf die Ergebnisse der 24 Stunden von Le Mans, einem seit 1923 ausgetragenen Langstreckenrennen für Sportwagen beweist. Bentley und Jaguar waren da lange tonangebend, ehe ab 1960 die roten Flitzer des „Commendatore“ Enzo Ferrari dominierten. Zum Ärger von Henry Ford II., Spitzname „Der Teufel“, damals CEO der Ford Motor Company. Zudem war man auf dem heimischen Markt in puncto Verkaufszahlen hinter General Motors zurückgefallen. Dem mit allen Wassern gewaschenen Marketing-Chef Lee Iacocca kam die zündende Idee: Um Erstkäufer zu locken, sollte man den Fokus auf Geschwindigkeit legen. Hätte Ford entsprechend siegreiche Fahrzeuge, würde dies die Attraktivität der Produktlinie steigern.

An diesem Punkt setzt „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ ein. Der US-Sportwagenhersteller Carroll Shelby (Matt Damon), bis zu einer Herzinsuffizienzdiagnose erfolgreicher Rennfahrer, soll im Auftrag des Konzerns ein revolutionäres Fahrzeug entwickeln und auf dem europäischen Landstraßenkurs die Widersacher aus Maranello schlagen. Gemeinsam mit dem in Großbritannien geborenen Testfahrer Ken Miles (Christian Bale) und einer Crew von Profimechanikern macht er sich ans Werk. Ein irrwitziges Unterfangen, das durch Machtkämpfe in der Firmenspitze erschwert wird.

Eine wahre Gegen-jede-Chance-Geschichte, inszeniert vom in Sachen Biopic erfahrenen James Mangold („Walk the Line“). Bleifuß-Action in der Tradition von „Grand Prix“ (1966), „Le Mans“ (1971) oder „Bobby Deerfield“ (1977), vom Regisseur bewusst altmodisch in Szene gesetzt. Auf 3-D-Computergrafik hat er weitgehend verzichtet, Phedon Papamichael sind formidable Hochgeschwindigkeitssequenzen gelungen, nicht zuletzt dank der Kameras, die er an Bord der Boliden montiert hat – gelenkt von renommierten Stuntfahrern wie Robert Nagle oder Allan Padelford. Maßgeblich zum richtigen Feeling trägt das Tondesign bei, das im Kinosessel die Vibrationen der Wägen förmlich spürbar macht.

Damon ist als ewig optimistischer, stets strahlender All-American-Boy ideal besetzt. Stetson trägt er, Sonnenbrille, krokodillederne Cowboystiefel. Die Ärmel krempelt er hoch. Bale, bekannt für seine kantigen Typen – siehe sein Dick Cheney in „Vice – Der zweite Mann“ oder sein Boxer Micky Ward in „The Fighter“ – besticht als dessen widerborstiger, streitlustiger Kumpel, der Benzin im Blut hat und für den sich ein zweiter Platz wie eine Niederlage anfühlt.

Nostalgische Zeitreise

Ein typisches gegensätzliches Leinwandpaar, das aus dem vorzüglichen Charakterdarstellerensemble herausragt. Mit der wunderbaren Irin Caitriona Balfe („Outlander: Die Highland Saga“) als Miles’ selbstbewusster Gattin Mollie, die zu Hause die Hosen anhat und sich stellvertretend fürs Publikum ums (Über-)Leben ihres Mannes Sorgen macht.

20 Ford Falcons, Jahrgang 1963, wurden nachgebaut, zu sehen sind unter anderem ein 1961er California Modena Spider, ein 1966er Silver Ferrari 275 GTB, Shelbys Cobra Roadster, ein Ford GT40 MKI sowie ein CD SP66 Peugeot, von dem weltweit nur noch drei Stück existieren. PS-Fetischisten kommen voll auf ihre Kosten bei dieser nostalgischen Zeitreise, die Hits wie „Paint It Black“ von den Rolling Stones oder „Born to Be Wild“ von Steppenwolf beschleunigen, während man über die Perfektion von François Audouys Produktions- bzw. Daniel Orlandis Kostümdesign nur staunen kann.

