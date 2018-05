Mamma Mia, was für ein Geheimagent

Anzeige

Es ist nicht seine beste Seite: singend und tanzend wirkt Ex-Bond Pierce Brosnan auf der Kinoleinwand ein wenig fehl am Platz. Doch der Schauspieler, der heute seinen 65. Geburtstag feiert, meldet sich zu Abba-Klängen mit der Fortsetzung von „Mamma Mia!“ selbstbewusst auf der Leinwand zurück.

Das Gute-Laune-Musical „Mamma Mia! Here we go again“ kommt Mitte Juli in die Kinos, natürlich sind Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgard, die in dem Originalfilm Donnas (Meryl Streep) Ex-Freunde und damit potenzielle Väter von Sophie spielten, wieder mit dabei. Das ist ein Kontrastprogramm für den gebürtigen Iren und engagierten Umweltaktivisten, der seit 2001 in zweiter Ehe mit der Kalifornierin Keely Shaye Brosnan verheiratet ist. Das Paar hat zwei Söhne.

Dreharbeiten in Europa

An seinem 65. Geburtstag sei Brosnan mit Dreharbeiten in Europa unterwegs, sagte seine Sprecherin Jennifer Allen der Deutschen Presse-Agentur. Mehr gab sie nicht bekannt. Natürlich waren es die unverwechselbaren Worte „Bond. James Bond“, die Brosnan zur Kultfigur machten. Vier Mal spielte er den Geheimagenten: in „GoldenEye“ (1995), „Der Morgen stirbt nie“ (1997), „Die Welt ist nicht genug“ (1999) und „Stirb an einem anderen Tag“ (2002).