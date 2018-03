Mein Leben mit einem Klon

Anzeige

„Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?“ Eine Frage, die so mancher mit einem „Ja“ beantworten kann. Arbeit, Schule, Studium, Familie, Freizeit – der Terminkalender ist proppenvoll. Doch was tun? Aus dem Alltag ausbrechen? Alles absagen und sich zuhause mit Buch oder Fernseher vergraben? Oder einen Wellness-Kurztrip buchen?

Die Filmemacherin Lola Randl hat eine andere Idee. Wie wäre es, sich zu verdoppeln? Das eine Selbst stemmt den Alltag, das andere pickt sich schöne Dinge raus. Kann das gut gehen? Die Antwort gibt die herrlich skurrile Komödie mit dem vielsagenden Titel.

Lina Beckmann spielt Luisa, deren Leben ein pausenloser Dauerlauf ist. Die Paar-Therapeutin steckt in einer lieblos gewordenen Ehe mit Richard (Charly Hübner) fest. All ihre Gefühle investiert sie in die Affäre mit Richards Chef Leopold (Benno Fürmann), was ihr Mann natürlich nicht wissen darf. Ein Leben voller Lügen. Und dann ist da noch ihre Figur, die sie mit Süßigkeitenverzicht und Rohkost fit halten will. Eines Morgens der Schock: Im Schlafzimmer begegnet sie einer Frau, die ihr bis aufs Haar gleicht.