Meister verquerer Filmwelten

Widersetzen sich dem willkürlichen Bürgermeister Kobayashi: Atari (mit der Stimme von Koyu Rankin) umarmt den Hund Chief (Bryan Cranston). © Indian Paintbrush

Mit seinem Eröffnungsfilm überraschte Dieter Kosslick dieses Jahr auf der Berlinale. Nicht in Person von Regisseur Wes Anderson, der schon dreimal an der Spree zu Gast gewesen ist und für „Grand Budapest Hotel“ 2014 bereits den Großen Preis der Jury in Form eines Silbernen Bären entgegennehmen durfte. Nein, das Genre sorgte für Aufsehen: ein Animationsfilm, genauer gesagt ein Stop-Motion-Film,

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4525 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.05.2018