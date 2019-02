Melissa McCarthy glänzt

Melissa McCarthy ist für ihre schrillen Auftritte in derben Komödien bekannt. Die 48-jährige Hollywood-Komikerin schlägt in ihren Rollen leidenschaftlich über die Stränge. Das tut sie jetzt auch in „Can You Ever Forgive Me?“, allerdings mit einer ernsten und emotional tiefen Seite, wie man sie bei McCarthy noch nicht gesehen hat.

McCarthy porträtiert die US-amerikanische Autorin Lee Israel (1939 - 2014), die nach einer kurzen Karriere als Bestseller-Autorin in eine schwere Krise gerät. Die Aufträge bleiben aus, sie ist pleite, schwermütig, trinkt zu viel und eckt bei ihren Agenten und Kollegen an. In ihrer Geldnot entdeckt sie ein besonderes Talent. Mit Fälschungen von Briefen berühmter Autoren und Schauspieler hält sich die Autorin über Wasser.

Mit ihrer Gratwanderung in dieser einfühlsamen Tragikomödie schafft es McCarthy, die Zuschauer auf ihre Seite zu ziehen. Dieser gescheiterten Einzelgängerin mit ihren vielen Macken nimmt man zugleich die brillante, beherzte Schreiberin ab, die sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt. Dass sich hinter ihrer Kratzbürstigkeit mehr versteckt, zeigt die Freundschaft, die sie mit Jack Hock (Richard E. Grant), einem trinkfreudigen, schwulen Kneipengänger entwickelt.

Als ungleiches Verliererpaar, das sich über eine Zweckfreundschaft näher kommt, sind McCarthy und Grant genial. Das honorierten die Wähler der Oscar-Akademie mit einer Nominierung für McCarthy als beste Hauptdarstellerin. Für Grant, der in Filmen wie „Zeit der Unschuld“ kleine Rollen hatte, ist die Aussicht auf einen Nebenrollen-Oscar die erste große Preischance seiner Karriere. Nominiert ist auch das adaptierte Drehbuch von Nicole Holofcener und dem Autor Jeff Whitty. Es beruht auf den 2008 von Israel geschriebenen Memoiren „Can You Ever Forgive Me?“. Unter der Regie von Marielle Heller entsteht ein einfühlsames Porträt mit teils scharfzüngigen, teils melancholischen Dialogen, die ans Herz gehen. dpa

