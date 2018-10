Menschen und ihre Sexualität

Mit diesem Goldenen Bären hatte bei der diesjährigen Berlinale wohl kaum jemand gerechnet: „Touch me not“ hatte während der Festspiele sehr gegensätzliche Reaktionen hervorgerufen. Als er überraschend als bester Film ausgezeichnet wurde, sorgte die Entscheidung für eine Kontroverse. Nun kommt der Beitrag der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie in die Kinos.

„Touch me not“ erzählt von Laura, Tómas und Christian, die alle ihre Sexualität und deren Grenzen erforschen wollen. So hat Laura große Probleme mit jeder Form von Nähe, selbst ein Streicheln erfordert von ihr Überwindung. Deswegen spricht sie mit unterschiedlichsten Menschen über deren Begehren und das Ausleben von Sehnsüchten. Dazu gehören auch Tómas und Christian. Die beiden haben sich in einem Kurs kennengelernt, in dem Behinderte und Nichtbehinderte gegenseitiges Berühren erforschen. Christians Körper ist deformiert, ohne fremde Hilfe kann er sich kaum bewegen. Dennoch hat er mit seiner Partnerin ein erfülltes Sexualleben und keine Hemmungen, davon zu erzählen.

„Touch me not“ mutet zunächst wie eine einfühlsame Dokumentation an, sprechen die Protagonisten doch häufig zur Kamera gewandt. Gleichzeitig ist es aber auch eindeutig ein inszeniertes Werk: Die Figur der Laura scheint eine Art Alter Ego der Regisseurin zu sein, die so eine Vertreterin beim Erforschen wird. Wie weit die anderen Protagonisten sie selbst sind oder in Teilen Rollen spielen, bleibt offen. Letztendlich wird das aber zur Nebensache, da die einzelnen, oft eindringlichen Geschichten im Mittelpunkt stehen. Dabei berührt vor allem Lauras Sehnsucht nach Nähe und die damit verbundene Einsamkeit.

Bemerkenswert ist darüber hinaus, wie die Kamera auf die Körper und deren vermeintliche Makel fokussiert. Im Publikum wird das unterschiedliche Emotionen hervorrufen: Mitgefühl und Interesse, vielleicht Abwehr. Es ist nicht immer einfach, Christian und den anderen Personen zuzuschauen. Genau das macht aber eine Stärke des Films aus – und einige der Bilder wird man so schnell nicht vergessen.

