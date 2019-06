Menschenfeind und Menschenfreund

Sie sind zurück, „der Säufer und der Araber“, die in ihrer Einheit nicht gerade populären Polizisten Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) und Assad (Fares Fares), die im Kopenhagener Sonderdezernat Q ungeklärte Verbrechen lösen. Erfolgreich haben sie dies bei „Erbarmen“, „Schändung“ und „Erlösung“ bereits getan, nun dürfen sie in „Verachtung“ – unterstützt von ihrer schlagfertigen Assistentin Rose, verkörpert vom sympathischen Rotschopf Johanne Louise Schmidt – zum vierten Mal ihr Können unter Beweis stellen.

Die Vorlage stammt erneut aus der Feder von Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen, der einschlägig vorbelastete Nikolaj Arcel hat am Drehbuch mitgeschrieben, Regie führte erstmals Christoffer Boe, der im Jahr 2003 für seinen Erstling „Reconstruction“ in Cannes mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde. Recht wenig Veränderungen bei Besetzung und Stab. Warum auch, kommt die Reihe doch beim Publikum gut an. Krimis aus Skandinavien stehen hierzulande nach wie vor hoch im Kurs – dafür genügt ein Blick ins wöchentliche TV-Programm. Das Problem liegt eher in der Tatsache, dass in Sachen Figurenzeichnung und Umsetzung kaum variiert wird, was zu manchem Déjà-vu-Erlebnis führt.

So sind die beiden Protagonisten Stereotypen, haben sich nicht weiterentwickelt. Der eine ist der „bad cop“, der andere der „good cop“, das kennt man aus US-Produktionen, siehe etwa die „Stahlharten Profis“ Mel Gibson und Danny Glover. Sprich Mørck grummelt vor sich hin, während der dem Leben zugewandte Assad in ihm den Freund sucht und darüber sogar droht, die Abteilung zu wechseln. Was der Partner mit einem Achselzucken abtut – „Wir sind Kollegen auf einer Polizeidienststelle“ – und bei Rose jedoch nicht gut ankommt: „Ich werde das nie verzeihen, dass du mich allein lässt mit dieser schlecht gelaunten Arschgeige...“

Aber – auch das gehört zum Grundrezept – natürlich raufen sich die beiden im Verlauf der Handlung wieder zusammen. Bei einem gewohnt grausigen, brisanten Fall. In einer verlassenen Wohnung haben Handwerker drei mumifizierte, sorgsam arrangierte Leichen gefunden, an einem gedeckten Tisch mit einem vierten freien Platz. Für wen ist er bestimmt? Wer sind die Toten? Die Spur führt auf eine verlassene Insel, in ein Ex-Heim für vermeintlich schwer erziehbare Mädchen mit „psychischen Problemen“. Zu sexuellen Übergriffen ist es hier gekommen, zu vom Gesetz einst gebilligten medizinischen Maßnahmen...

Die langen Schatten der Vergangenheit spielen eine zentrale Rolle. Wie das Gestern nachwirkt, wird untersucht –nahe an der Realität, wurden doch, so verrät der Abspann, in Dänemark zwischen 1933 und 1962 rund 11 000 Frauen zwangssterilisiert. Und die Täter sind noch unter uns, diesmal in Person eines skrupellosen, angesehenen Klinikleiters, der von der Überlegenheit der nordischen Herrenrasse schwärmt: „Nur die Intelligentesten überlebten. Diesen gesellschaftlichen Fortschritt dürfen wird nicht gefährden.“

Philosophische Dimension

Nazi-Ideologie, Xenophobie, Experimente an Schutzbefohlenen. Das absolut Böse, dazu Allmachtfantasien und das Überschreiten von Grenzen. „Gott ist tot“, weiß Mørck. Die Verbrecher, Honoratioren, stellen sich übers Gesetz, handeln nach eigenen Regeln. Die Exekutive muss sich an Vorschriften halten, gelangt, konsequent weitergedacht, erst ans Ziel, als die Kriminalisten nach eigenem Kodex handeln. Verfolgungsjagd, Schießereien, Verletzte, unschuldige Opfer. Bewährt düstere Spannungskost, klug unterfüttert mit einer philosophischen Dimension und Charakteren, die man trotz oder gerade wegen ihrer Ecken und Kanten schätzt. Ein bewährtes Schema, sauber und stringent gehandhabt.

