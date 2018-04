„Misstraue jedem Gefühl von Heimat“

Anzeige

Auf der Flucht vor den Nazis nimmt der junge Georg die Identität eines toten Schriftstellers an: Anna Seghers (1900-1983) hat mit „Transit“ einen fesselnden Roman über deutsche Emigranten in der NS-Zeit geschrieben. Christian Petzold verlegt die bis heute politisch brisante Geschichte in das heutige Marseille. In diesem Interview spricht der Regisseur über sein Flüchtlingsdrama.

Wie sind Sie auf den Roman „Transit“ gekommen? Was diente Ihnen als Inspiration für ihren Film?

Christian Petzold: Das Buch verbinde ich mit Harun Farocki. Es ist eines der großen Bücher unseres Lebens. Mich hat das alles immer interessiert – diese kommunistische, homosexuelle, jüdische Kultur, die durch den Faschismus zerstört wurde, aber ins Exil geht und in Hollywood die Schwarze Serie, eine andere Literatur, eine andere Musik erfindet.