Mit politischer Note

„Black Panther“: Science-Fiction-Spektakel mit schwarzer Starpower nach Marvel-Comic

Königssohn T’Challa/Black Panther (Chadwick Boseman) muss um seine Herrschaft kämpfen. © Marvel Studios/dpa

Die Zeiten ändern sich auch in Hollywood rasant. Im vergangenen Jahr eroberte mit „Wonder Woman“ die erste weibliche Superheldin die Leinwände, bereits früher geriet die mangelnde Anerkennung von Afroamerikanern in der Filmindustrie in den Fokus. Schon vor der Oscar-Verleihung 2016 bündelte sich unter dem Hashtag #OscarsSoWhite bei Twitter die Empörung darüber, dass kein schwarzer Darsteller

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3473 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018