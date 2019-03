Mit Tiefen, aber auch Untiefen

Man nennt ihn den „Nabab“ des französischen Kinos. Ein Wort, mit dem die Franzosen mächtige Menschen bezeichnen. Luc Besson (Bild) hat Filme wie „Subway“ und „Nikita“ gedreht, mit „Taxi“ und „Taken“ Action-Blockbuster produziert und ein Imperium aufgebaut. Seit einiger Zeit steckt der Regisseur, Produzenten und Drehbuchautor, der heute 60 Jahre alt wird, jedoch in Schwierigkeiten. Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung wurden zwar eingestellt. Seine Filmgesellschaft EuropaCorp ist aber hoch verschuldet und sucht Investoren.

Besson hat eine Vorliebe für spektakuläre, teure Produktionen. Mit „Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ hat er mit fast 200 Millionen Euro einen der bislang teuersten europäischen Filme produziert. In Frankreich lockte der 2017 erschienene Science-Fiction-Film mehr als vier Millionen Zuschauer in die Kinos, doch in den USA und China lief das Spektakel nur schleppend. Aufwändig produziert war schon „Das fünfte Element“ aus dem Jahr 1997 mit Bruce Willis und Milla Jovovich.

Vorliebe fürs Tauchen

Auf Bessons Konto gehen zahlreiche Kino-Erfolge, „Nikita“, „Léon – Der Profi“ oder „Lucy“. Zu einer Geldmaschine sind seine Serien-Produktionen „Taxi“, „Taken“ und „The Transporteur“ geworden. Der gebürtige Pariser strebte eigentlich eine Unterwasser-Karriere an, so wie seine Eltern, die Tauchlehrer waren. Doch ein Tauchunfall verhinderte es. Das hat später den Film inspiriert, mit dem er seinen mit dem Thriller „Subway“ erworbenen Ruf festigte: „Im Rausch der Tiefe“ aus dem Jahr 1988. Das Drama über Tauchrekordler mit Jean-Marc Barr und Jean Reno war weltweit erfolgreich.

Bei der Kritik kommen Bessons Filme nicht immer gut an. Besondere visuelle Qualitäten weisen sie aber alle auf. Sein „Rausch der Tiefe“ ragt auch in dieser Hinsicht hervor. „Léon – Der Profi“ wurde zuweilen als pädophiler Film geschmäht. In dem Thriller verliebt sich der Killer in eine Zwölfjährige. Spannend anzuschauen ist der Film durchaus, ein Markstein des Kinos ist er zudem deshalb, weil die junge Natalie Portman in der Rolle des Mädchens ihr Filmdebüt gab. dpa/tog

