Mitreißende Musikerbiografie

Die Hits sind alle zu hören – und versetzen die Beine der Zuhörer unwillkürlich in wippende Bewegungen: „I Want To Break Free“, „We Will Rock You“, „We Are The Champions“, „The Show Must Go On“ und natürlich „Bohemian Rhapsody“, wie Bryan Singer seine Musikerbiografie nennt. Als Regisseur der „X-Men“-Abenteuer hat er sich einen Namen gemacht, bei „Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat“ mit deutscher Geschichte auseinandergesetzt und mit „Die üblichen Verdächtigen“ einen vertrackten Thriller in Szene gesetzt. Ein vielseitiger Künstler, der nun der Rockband Queen, ihren Songs und ihrem einzigartigen, 1991 verstorbenen Leadsänger Freddie Mercury huldigt.

Das legendäre, im Juli 1985 von Bob Geldof im Londoner Wembley-Stadion organisierte „Live Aid“- Konzert für Afrika, zugunsten der damals in Äthiopien grassierenden Hungersnot, bildet den Rahmen der Handlung. Agil folgt die Kamera von Newton Thomas Sigel („Drive“) Mercury (gespielt von Rami Malek) auf die Bühne. Dessen durchtrainierter Körper steckt in einem hautengen weißen Achselshirt, den rechten Oberarm umschließt ein schwarzer, mit Nieten besetzter Lederriemen. Vom Dunkeln tritt er ins Licht. Reißt die Arme hoch – die Menge tobt. Doch ehe die Musik einsetzt, geht’s zurück in die Vergangenheit. Ins Londoner Elternhaus des indischstämmigen, im Sultanat Sansibar geborenen Farrokh Bulsara, genannt Fred, der sich bald als Mercury, sprich Quecksilber oder Römergott Merkur, neu erfinden wird. Einen Club will er nach Feierabend aufsuchen, der konservative Papa nörgelt. Der Sohn solle doch etwas Vernünftiges mit seiner Zeit anfangen, die Mama tätschelt ihm die Wange – „Komm’ nicht zu spät nach Hause!“ Bekannte Muster, bürgerliche Erwartungshaltungen. Denen widersetzt sich der junge Mann, der trotz seiner vorstehenden Zähne und seiner ungewöhnlichen Artikulation absolut davon überzeugt ist, dass er das Zeug zum Star besitzt.

Was er in der Folge nachhaltig unter Beweis stellt. Die zufällige Chance als Sänger bei der Gruppe Smile einzusteigen, packt er beim Schopf. Schon beim ersten Auftritt in einem kleinen Pub jubeln ihm Zuhörer zu. „Ich liebe es, wie du dich auf der Bühne bewegst. Der ganze Raum gehört dir. Siehst du nicht, was du werden könntest?“, sagt seine langjährige Lebensgefährtin Mary Austin (sympathisch: Lucy Boynton), die ihn schminkt und extravagant ausstattet. Sie erkennt sein Talent, weiß um sein Charisma – anders als Ray Foster (Mike Myers), Angestellter beim Plattenlabel EMI, der das Potenzial der Formation nicht erkennt. Doch es kommt, wie man weiß, anders. Das zeichnet der Filmemacher temporeich nach. Mit Auslassungen und Freiheiten, stimmig, in den Details korrekt, ohne aber ernsthaft – wie etwa Bill Pohlad in seiner Beach-Boys-Annäherung „Love & Mercy“ – dem „Phänomen“ Freddy Mercury wirklich auf den Grund zu gehen. Lebensstationen werden nachgezeichnet: das erfolgreiche vierte Studioalbum „A Night At The Opera“ inklusive einer genaueren Genese des Titelsongs, die Reibereien mit den anderen Musikern, vor allem dem Gitarristen Brian May (Gwilym Lee), Mercurys sechsjährige Auszeit in München, die Alkohol- und Drogensucht, das ausschweifende Sexleben, die Aids-Erkrankung …

Authentische Darstellung

Eine Liebeserklärung, eine Hommage. Hollywood in Hochform. Den Film als homophob zu kritisieren – wie in manchen Kritiken geschehen – ist schlichtweg falsch, egal ob der bisexuelle Mercury angeblich als „klischeehafter Partylöwe“ dargestellt wird. Schon aus dem Grund, dass Regisseur Singer bekennend schwul ist. Es ist einfach so, dass sein schillernder Held eine androgyne Figur ist, die von Malek („Papillon“) trotz wenig Ähnlichkeit perfekt zum Leben erweckt wird. In Körperhaltung, Gestik und Mimik – aller Rest wird von den mitreißenden Ohrwürmern erledigt.

