Moore gegen Trump

Amerikas unbequemer Doku-Filmer Micheal Moore (64) zieht mit „Fahrenheit 11/9“ provokativ gegen Donald Trump ins Feld. Der Titel des Films bezieht sich auf den Tag nach der US-Präsidentschaftswahl am 8. November 2016 (11/9), als Trumps Wahlsieg offiziell verkündet wurde.

Auf Twitter beschreibt Moore seinen Film als Mischung aus Komödie, Horrorfilm und Dokumentation rund um die Politik der US-Regierung Donald Trump. Doch die 128 Minuten von „Fahrenheit 11/9“ gelten nicht allein dem erklärten Erzfeind Trump. Moore nimmt auch Korruption und soziale Ungleichheit in den USA ins Visier, Hillary Clinton, Barack Obama und die demokratische Partei bekommen ebenfalls ihr Fett weg. Gleichzeitig ist der Film ein Appell an Michael Moores Landsleute, für den Erhalt der Demokratie in den USA zu kämpfen. Er ruft zum Widerstand und politischen Engagement auf.

Moore spricht mit Politikern und Geschäftsleuten, Lehrern, Schülern und Menschen auf der Straße. Ernste und wichtige Themen arbeitet der Filmemacher teils vergnüglich, teils bissig und wie gehabt mit wütender Neugierde auf. Dabei schlägt der linke Polemiker Moore aus Sicht seiner Kritiker auch wieder weit über die Stränge.

Moore, der mit „Bowling for Columbine“ über die Schusswaffen-Kultur in den USA 2003 einen Oscar gewann, konnte mit seiner neuen Doku aber nur wenige Amerikaner ins Kino locken. Seit dem Filmstart im September spielte „Fahrenheit 11/9“ in Nordamerika nur rund sechs Millionen Dollar (gut fünf Millionen Euro) ein. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019