Morden ohne Konsequenzen

Anzeige

Eine sogenannte Säuberung soll es den Bürgern der USA möglich machen, einmal im Jahr Verbrechen begehen zu können, ohne Folgen fürchten zu müssen. Das Ziel: Die Kriminalitätsrate soll auf unter ein Prozent sinken. Die Theorien der Psychologin (Marisa Tomei) befeuern die Partei in ihren Plänen.

Ein Film der Ära Trump

Zu Testzwecken soll eine Säuberung auf Staten Island stattfinden. Als die Bewohner sich weigern, einander umzubringen, greifen die Politiker selbst ein und sorgen für eine blutige Nacht. „The First Purge“ ist unübersehbar ein Film der „Ära Trump“. Das merkt man nicht nur daran, dass in einer Szene ein „Pussy Grabbing Motherfucker“ versucht, sich an einer jungen Frau zu vergehen. Wenn der Parteichef der „Neuen Gründungsväter Amerikas“ obskure Wahlversprechen gibt, spiegelt das die aktuelle Lage der US-Politik gut wider. Nach den ersten drei „Purge“-Teilen ist es konsequent, dass der Fokus endlich auf denjenigen liegt, die bei einem solchen Experiment tatsächlich an vorderster Front um ihr Überleben kämpfen müssten: Die soziale Unterschicht, für die die Politiker nicht länger bereit sind, zu zahlen.

Leider braucht das Skript von James DeMonaco zu lange, bis sich die gesellschaftskritischen Ansätze entfalten. In der ersten Hälfte geht es um Streitereien unter den Bürgern, bei denen die Umstände der Säuberung in den Hintergrund rücken. Dabei wäre es spannend gewesen, sich mit den Wissenschaftstheorien zu der Aktion auseinanderzusetzen.

Außer der banalen Erklärung, jeder müsse mal Dampf ablassen, liefert der Film keine Erkenntnisse dazu, weshalb eine Säuberung den US-Amerikanern so viel Gutes verspricht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018