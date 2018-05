Mutter sein ist schwer

Anzeige

Eine alltägliche Geschichte: Schmerzende, vom Stillen wunde Brüste, geschwollene Beine, ein autistischer Sohn, der schwer zu bändigen ist, ein überforderter Gatte, der mit Kopfhörern im Bett liegt und sich die Zeit mit Videospielen vertreibt... Beischlaf? Das war einmal. Und dann ist plötzlich diese „Fee“ da, die Dinge ins Lot bringt und die (emotionalen) Wogen glättet. Märchenhaft fast, elegant erklärt mit einer cleveren Volte, die der Story im letzten Drittel einen überraschenden Drall gibt. Die Ordnung kehrt zurück, Kuchen werden gebacken, im Ehebett quietschen die Federn – sogar ein bisschen frivol geht es dabei zu, bekommt der Herr des Hauses doch einen alten Sexwunsch erfüllt.

Groß spielt Theron einmal mehr auf. Ob als „Monster“, Actionheldin („Atomic Blonde“), Schurkin („Fast & Furious 8“) oder zerbrechliches Opfer („Dark Places“), stets geht sie in ihren Parts voll auf. Mut zur Hässlichkeit, nein, besser zur Normalität, beweist sie hier als Durchschnittsfrau, die sie bei ihrem Regisseur schon in „Young Adult“ so überzeugend gegeben hat. Strahlen darf dafür die wunderbare Mackenzie („Halt and Catch Fire“), während die Männer – und das ist keineswegs abwertend gemeint – primär als Stichwortgeber dienen. Von den Schwierigkeiten des Mutterseins wird berichtet, unaufgeregt, glaubwürdig und mit viel Herzenswärme, was sich entsprechend in der funktionalen Kameraarbeit von Eric Steelberg und dem unaufdringlichen Soundtrack von Rob Simonsen niederschlägt.

