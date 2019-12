(Nächsten-)Liebe ist mehr als nur ein Wort

Der Weihnachtsfilm – ohne Santa Claus, Rentierschlitten und üppiger Bescherung. Ein modernes (Sozial-)Märchen, angesiedelt in den Wolkenkratzerschluchten New Yorks: „The Kindness of Strangers – Kleine Wunder unter Fremden“ von Lone Scherfig. Der Dogma-Bewegung verpflichtet hat die 1959 geborene Kopenhagenerin begonnen, „Italienisch für Anfänger“, ihre dritte Kinoarbeit, feierte auf der Berlinale Premiere und wurde mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet.

Der Beginn ihrer internationalen Karriere mit Highlights wie „Ihre beste Stunde“, eine Adaption von Lissa Evans’ Roman über die Entstehungsgeschichte eines britischen Durchhaltefilms, oder die Coming-of-Age-Story „An Education“.

Absurditäten im Fokus

Scherfigs Werke drehen sich um die Nöte und Absurditäten des Daseins, die sie warmherzig, natürlich, mit (Mutter-)Witz, unterkühlten Humor und – nach eigener Aussage - „mit viel Liebe“ beleuchtet. Gut manifestiert sich das in der in Glasgow spielenden dänisch-schottischen Koproduktion „Wilbur Wants to Kill Himself“, einer Tragikomödie, die – wie ihre aktuelle Produktion – die Themen Opferbereitschaft, Schuld und Vergebung verhandelt. Clara (Zoe Kazan) heißt ihre Heldin. Mit ihren beiden Söhnen auf der Rückbank kommt sie im winterlichen, bitterkalten Manhattan an. Was den Kids als Abenteuer angekündigt ist, erweist sich als Flucht vor dem sadistischen, prügelnden Polizistenehemann.

Die Kreditkarte wird vom Gatten, der sich umgehend auf die Suche nach Frau und Kindern macht, bald gesperrt, das Auto, in dem sie übernachten, abgeschleppt. Mittellos steht das Trio auf der Straße. Clara stiehlt in einem Nobelkaufhaus ein schickes Outfit, so kann sie sich in Hotels einschleichen und Häppchen vom Buffet in der Handtasche verschwinden lassen, um den größten Hunger zu stillen. Und um den eisigen Temperaturen zu entfliehen, suchen die Drei immer wieder die öffentliche Bibliothek der Millionenmetropole auf.

Doch trotz aller Katastrophen gibt es in der Großstadt auch Güte: Auf der Suche nach Zuflucht trifft die Familie auf die ruhelose Krankenschwester Alice (Andrea Riseborough), die im Zweitjob als Leiterin einer Selbsthilfegruppe für Betten in einer Notunterkunft sorgt. Zudem lernt Clara, einmal mehr auf der Suche nach Essen, im russischen Restaurant von Timofey (Bill Nighy) dessen Geschäftsführer Marc (Tahar Rahim) kennen, der für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, im Gefängnis gesessen ist.

Gemeinsam mit seinem Freund, dem in Herzensangelegenheiten überforderten, ewig gestressten Strafverteidiger John Peter (Jay Baruchel), steht er ihr bei, gewinnt ihr Vertrauen und ist stets für ihre Buben da...

Unerwartete Begegnungen

Das „Winter Palace“, so der Name des Lokals, das unter Marcs Führung langsam wieder in altem Glanz erstrahlt, wird zum Ort unerwarteter Begegnungen entwurzelter Personen, die in der Krise stecken und in schicksalhaften Wendungen zusammenfinden. Mit viel Gespür für ihre Figuren erkundet die Filmemacherin menschliches Verhalten unter extremen Bedingungen. Dabei zeigt sie die volle Härte und die Tücken des urbanen Dschungels, aber auch, was passieren kann, wenn sich Leute mit offenem Herzen gegenübertreten.

Leicht lässt sich das Ganze als Gutmenschfilm abtun, absurd-komische Momente, Lovestorys und Kriminalplot inklusive. Etwas klischeehaft sind die Charaktere, von den Schauspielern allesamt überzeugend interpretiert, gezeichnet, zu häufig erklingt im Soundtrack säuselnde Geigenmusik.

All das ist wohl eine bewusste Entscheidung Scherfigs, die exemplarisch vorführen will, wie unsere moderne Gesellschaft tickt bzw. zusammengesetzt ist. Obdachlosigkeit, Empathielosigkeit, Armut, Gewalt... ganz aktuelle, tagtägliche Probleme werden beleuchtet – und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Überaus optimistisch vielleicht, aber zumindest im Kino darf man sich ein Happy End gönnen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019