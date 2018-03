Nicht witzig!

Anzeige

Festivalchef Dieter Kosslick hat’s dieser Tage nicht leicht. Alles was er sagt, wird hinterfragt, bemängelt oder als schlichtweg falsch, blöd oder unwahr abgetan. Insbesondere in Sachen der von ihm unterstützten #MeToo-Debatte. Wahrscheinlich wollen all die kritischen Herrschaften ihm nur den Abgang erleichtern. Selbst als Entertainer, sonst durchaus eine seiner Spezialdisziplinen, hat er dieses Jahr nicht gerade brilliert. Während Schandmaul Anke Engelke bei der Eröffnung gewohnt gekonnt ihre Giftpfeile verschoss, schoss ihr Sidekick ein Eigentor, das ihm wohl noch lange zu schaffen machen wird: „Wo wohnt Lars von Triers Hund? – In Dogville! Und wie heißt das Tier?– Dogma!“ Naja. „Witzischkeit kennt“, so Hape Kerkeling, „keine Grenzen“. Siehe auch Gus Van Sants Wettbewerbsbeitrag „Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot“. Um den 2010 verstorbenen Cartoonisten John Callahan geht’s da, der nach einem im Vollrausch verursachten Autounfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl landet. Behindertenwitze zeichnet er fortan bevorzugt. Etwa den: Ein Bettler steht am Straßenrand: Auf dem Schild in seiner Hand steht zu lesen: „Ich bin blind und schwarz, aber kein Musiker“. Sehr komisch. Aber politisch für viele Menschen höchst unkorrekt. Man wüsste gerne, was Stevie Wonder dazu sagen würde. Richtig spaßig war dann in der Pressekonferenz der großartige Joaquin Phoenix, der den Zeichner spielt. Gewohnt mürrisch und maulfaul gab er sich und erklärte gleich einmal, dass er Filmfestivals hasse. Nach rund 15 Minuten hat er sich dann zur Wand gedreht und nichts mehr gesagt. Vielleicht ist er sogar eingenickt. Besser kann man doofe Standardfragen – „Wie haben sie sich vorbereitet?“ – „Na so wie immer!“ – nicht kontern.