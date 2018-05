Noch ein Superheldenspaß

Anzeige

Als Regisseur hat man den Ex-Stuntman David Leitch („Atomic Blonde“) verpflichtet, das Budget ordentlich aufgestockt, in Sachen Ausstattung zugelegt. Nicht kleckern, klotzen! Sprich ein paar neue Figuren – im riesigen Marvel-Universum hat man ja die Qual der Wahl –, ordentlich scheppernde, überlange Kämpfe nebst einer wüsten Verfolgungsjagd durch Vancouvers Innenstadt, in die unter anderem ein überlanger Lastzug und ein Motorrad involviert sind, sowie böse Sprüche und zig popkulturelle Referenzen.

Ganz bewusst hat man wieder ein R-Rating – Jugendlichen unter 17 Jahren ist der Kinobesuch nur in Begleitung Erwachsener gestattet – in Kauf genommen, um sich einer deftigeren Sprache bedienen zu können und in Sachen Gewalt zuzulegen. Deadpool, Cable (Josh Brolin), Colossus und Co. dreschen aufeinander ein, Ninjas turnen durchs Bild, Taxifahrer Dopinder (Karan Soni) träumt von Sex mit Kirsten Dunst – eben „so wie Tom Cruise in ‚Interview mit einem Vampir’“ ; eine X-Force, eine „verkackte Super-Duper-Truppe“, wird gegründet und das (Mutanten-)Waisenhaus des sadistischen, pädophilen Headmaster (Eddie Marsan) gestürmt, während Deadpool seinem ums Leben gekommenen Herzblatt Vanessa (Morena Baccarin) – „gib mir einen Kuss und red’ keinen Stuss“ – nachtrauert.

Pinkfarbene Haare

Zazie Beetz sorgt als Domino für Black Power, die rebellische Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) ist erneut mit von der Partie, zur Seite steht ihr Freundin Yukio (Shioli Kutsuna), ein agiles, fröhliches Tokio-Girlie mit pinkfarbenem Haar. Der pummelige Russell (Julian Dennison) gibt den pubertierenden Teen, der mit seinen Händen Feuerbälle verschießen kann und wenig von Autoritäten hält. Eine launig-laute Marvel-Verknüpfung ist das, reichlich Zeitlupe und Hit-Soundtrack inklusive.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.05.2018