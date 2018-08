Not schweißt zusammen

Anzeige

Es ist Abneigung auf den ersten Blick. Frank (Keanu Reeves) ist ein arroganter Typ aus der Werbebranche, der jedes Gratis-Schnäppchen mitnimmt und Menschen hasst. Lindsay (Winona Ryder) ist ein hysterisches Nervenbündel, verklagt politisch unkorrekte Unternehmen und grübelt nonstop über ihr Pech. „Sie sind Bestandteil einer Welt, in der sich niemand mehr benehmen kann“, beschimpft die sexy Anwältin den hochgewachsenen Vollbart am Flughafen in der Schlange.

Dafür, dass er jeden Smalltalk abwürgt und sich dreist vorbeimogelt, wirft sie ihn wütend in einen Topf mit Investmentbankern und Terroristen. Nein, das ist kein Traumpaar, das da am Anfang der neuen US-Komödie „Destination Wedding“ steht. Doch: Der Feind meines Feindes...

Gegensätzliche Charaktere

Denn was die beiden so verschiedenen Charaktere im Zentrum Kaliforniens erwartet, ist nicht weniger als eine Vorhölle. Der ölige Halbbruder von Frank, der vor Jahren die Verlobung mit Lindsay platzen ließ, lädt zu seiner Hochzeit mit einer unterbelichteten Dänin in den Urlaubsort Paso Robles ein. Für Frank und Lindsay, die sich bisher nicht kannten, steht ein dreitägiger Alptraum bevor. „Nicht zur Hochzeit zu kommen, wäre angemessen gewesen“, ist das zynische Fazit des Werbers über seine seelisch kaputte Familie.