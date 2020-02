Nur kein Stillstand

Der Begriff „Limbo“ ist mehrdeutig. Ein Tanz trägt diesen Namen, eine Computersprache, ein Wasserbombenwerfer und ein Roman von Bernard Wolfe. Auch als Filmtitel, etwa von Mark Youngs US-Horror-Komödie, kennt man das Wort, dessen sich nun auch Tim Dünnschede, Absolvent der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF), für sein Kinodebüt bedient hat.

Auf dem Filmfest München war seine Arbeit zu sehen, bei den 53. Internationalen Hofer Filmtagen wurde das Werk mit dem VGF Nachwuchsproduzentenpreis in Höhe von 60 000 Euro ausgezeichnet. Hauptgrund: Die rund 90-minütige Geschichte nach dem Drehbuch von Anil Kizibuga wird in einer einzigen Einstellung, also ohne jeden Schnitt, erzählt.

Letzter Kreis der Hölle

Eine große Herausforderung für Nachwuchskameramann Holger Jungnickel, der hier auf den Spuren seines norwegischen Kollegen Sturla Brandth Grøvlen wandelt, der bei Sebastian Schippers „Victoria“ dieselbe Aufgabenstellung zu meistern hatte und auf der Berlinale 2015 für seine Leistung einen Silbernen Bären gewann. Da wie hier steht eine junge Frau im Zentrum der Handlung, im aktuellen Fall die ehrgeizige Compliance Managerin Ana (Elisa Schlott), die spät am Freitagnachmittag bei der Überprüfung eines Firmenkontos auf Unstimmigkeiten in Form zu hoher Beraterkosten stößt. Sofort will sie ihren Chef, CEO Frank Mailing (Mathias Herrmann), darüber in Kenntnis setzen, der winkt jedoch ab und erklärt, dass man mit der Klärung der Angelegenheit durchaus noch bis Montag warten kann.

Woraus sich die richtige Bedeutung des Titels erschließt, vorweggenommen mit einer gleich zu Beginn eingeblendeten Definition: „Ein Zustand der Unsicherheit“ respektive „Vorhölle, äußerster Kreis der Hölle“. Letztgenannte Erklärung passt dann perfekt auf den Hauptschauplatz, ein zwielichtiges Etablissement, das einem Gangster namens „Der Wiener“ (Christian Strasser) gehört. Hier ist Mailing verabredet, begleitet von einem Geschäftsfreund und Ana, die man als Gesellschaft im Auto mitgenommen hat. Bereits im Club – ein blutiger Boxkampf, ein sogenannter bare-knuckle-fight soll hier stattfinden – ist der verdeckte Ermittler Carsten (Tilman Strauss), der mit Hilfe des Klein-Ganoven Ozzy (Martin Semmelrogge) das Geldwäschenetzwerk des österreichischen Besitzers zerschlagen will.

Ein Thriller, eine lange Reise durch die Nacht, bei der die verschiedenen Stränge des Plots insgesamt recht geschickt miteinander verknüpft werden. Die Kamera wechselt von einer Figur zur anderen, wenn sich deren Wege kreuzen. Viel Dynamik hat das zur Folge, eine stete Unruhe, die die aufgeheizte Atmosphäre zusätzlich unterstreicht. Nachteilig dabei ist, dass man die unterschiedlichen Charaktere nur oberflächlich kennenlernt, nie genau weiß, wer was warum gerade im Schilde führt. Reizvoll gewiss, aber gleichzeitig auch anstrengend, zumal später noch – höchst überraschend – familiäre Beziehungen eine Rolle spielen.

Zu hoher Anspruch?

Der Look zählt hier mehr als der Inhalt. Dabei hätte man gerne mehr über die Verbindung zwischen Ana und Carsten erfahren, wie das kriminelle Unternehmen funktioniert oder wo genau die Grenzen zwischen Legalität und Illegalität verlaufen. Aber vielleicht ist das auch ein zu hoher Anspruch an einen Thriller, der innerhalb der Genregrenzen gut funktioniert und auch die Action – neben den Faustkampfeinlagen gibt es beispielsweise auch eine kurze Schlägerei – nicht vergisst.

Hinzu kommen gut geführte, engagierte Schauspieler – besonders Semmelrogge („Das Boot“) weiß durch nervöse Energie zu überzeugen – und ein hohes Tempo, das keine Langeweile aufkommen lässt und Logiklücken überdeckt. Ein vielversprechendes Debüt.

