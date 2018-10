Nur Saures, kein Süßes

„Halloween – Die Nacht des Grauens“ war 1979 in deutschen Kinos angesagt. Michael Myers, der als Sechsjähriger seine Schwester umgebracht hatte, brach aus der Psychiatrie aus und erstach mehrere Teenager, ehe er vermeintlich selbst zu Tode kam. Längst ein Kultfilm, aufgenommen ins National Film Registry der US-Nationalbibliothek, weil ästhetisch, kulturell und (zeit-)geschichtlich bedeutsam. John Carpenters („The Fog – Nebel des Grauens“) dritter Spielfilm, produziert mit einem Budget von 325 000 Dollar, spielte weltweit rund 47 Millionen Dollar ein.

Die sieben Folgefilme nebst einer Neuverfilmung sowie deren Fortsetzung sind, den Gesetzmäßigkeiten Hollywoods folgend, nur von logischer Konsequenz. Nun – entsprechend der Werbezeile – „kehrt das Grauen“ zurück. Schlicht „Halloween“ betitelt, was davon zeugt, dass die verantwortlichen Produzenten – unter ihnen Carpenter und Jason Blum, seit der „Paranormal Activity“- und „The Purge“-Reihe fixe Größe in Sachen Schock und Schrecken – um ihre „Marke“ wissen. Altbewährtes wird für die (jugendliche) Klientel von heute wiederaufbereitet.

Ein typischer sogenannter Slasher-Film, sadistisch, brutal, frauenfeindlich und strikt den Abläufen und Vorgaben des Genres folgend. Das wahre Pfund, mit dem gewuchert wird, ist – neben Carpenters eindringlicher Minimalmusik – Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis, die sich hier erneut erfolgreich gegen die Attacken des Messer-Monsters zu wehren versteht.

Immer noch wohnt sie, in Ehren ergraut, in der ruralen Gemeinde Haddonfield, die vor rund 40 Jahren von einer Mordserie erschüttert wurde. Der damalige Täter ist in einem Hochsicherheitsgefängnis untergebracht. Als er zusammen mit anderen geisteskranken Insassen verlegt werden soll, kommt es zur Katastrophe: Der Gefangenentransport verunglückt und ermöglicht Myers (Nick Castle) die Flucht. Angetrieben von seinem bestialischen Tötungsdrang, macht er sich in die Kleinstadt auf. Der Albtraum beginnt für ihre Bewohner aufs Neue. Nur Laurie (Curtis), die dem maskierten Killer seinerzeit entkommen konnte, ist darauf vorbereitet, sich dem personifizierten Bösen entgegenzustellen...

Im Prolog wird der berüchtigte Massenmörder frisch eingeführt, ein junges Paar will ihn für ein Radiofeature interviewen. In einem in Schachbrettmanier mit rotweißen Fliesen ausgelegten Gefängnishof ist er angekettet, von zahllosen Kameras und Wärtern wird er beobachtet. Wachhunde zerren an ihren Ketten und bellen frenetisch. Keine Reaktion bei Myers. Man weiß nicht, ob er die Fragen überhaupt hört. Selbst als der männliche Reporter ihm die Maske zeigt, die er bei seinen Untaten einst trug, verzieht er keine Miene. Ein (bild-)starker und in Sachen Tondesign überzeugender Beginn, der eine spannende Variante des altbekannten Stoffs verspricht. Doch leider gehen dem Drehbuch von Danny McBride, Jeff Fradley und Regisseur David Gordon Green („Stronger“) schnell die Ideen aus.

Wenig verwunderlich lassen die beiden Journalisten bald auf einer Tankstellentoilette ihr Leben – und Myers tötet unverdrossen weiter. Die Formel ist schlicht: Mehr Opfer, mehr Körpersäfte, mehr Geschrei... bis zum Finale, das im zur Festung ausgebauten Haus der waffentechnisch bestens ausgerüsteten Laurie stattfindet. Hinzu kommen die bekannten Nahaufnahmen, die verraten, dass der Unhold gleich zuschlagen wird, Michael Simmonds’ nervöse Wackelkamera, blutige Hämmer, ausgerissene Zähne, flackernde Halloween-Kürbisse und Kinder, die der Nacht entsprechendes „Süßes oder Saures“ fordern beziehungsweise androhen. Letzteres bekommt man als Zuschauer reichlich.

