In seiner Komödie berichtet Regisseur Greg Berlanti davon, wie schwer es auch heute für manch Siebzehnjährigen ist, zur eigenen Homosexualität zu stehen.

Zwar ist Homosexualität auch im mittelgroßen und großen US-Kino längst angelangt. Man denke an gepriesene Filmwerke wie „Brokeback Mountain“. Im Bereich aber der vor allem auf Unterhaltung abzielenden amerikanischen Jugendkomödie sieht es eher mau aus. Das soll sich nun ändern: „Love, Simon“ stellt das Coming-out eines Heranwachsenden in den Mittelpunkt einer eingängigen wie ernsten Komödie. Bei der Regiearbeit des Amerikaners Greg Berlanti handelt es sich um die Adaption eines Romans von Autorin und Psychologin Becky Albertalli. Neben Hauptakteur Nick Robinson spielen Jennifer Garner und Josh Duhamel.

„I’m just like you“, ich bin genau wie du, erklärt der von Robinson verkörperte Protagonist Simon. Tatsächlich mutet Simons Leben durchschnittlich an: Mit ziemlich entspannten Eltern und seiner Schwester wohnt der Siebzehnjährige in einem wohl situierten Vorort von Atlanta. Alles scheint gut – nur, dass er schwul ist, hat Simon bisher lieber für sich behalten. So liberal seine Eltern auch sind, das Coming-out fällt ihm schwer. Da kommt ihm ein Mitschüler zuvor, der in einem sozialen Netzwerk von seiner eigenen Homosexualität berichtet.