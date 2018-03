Ohne Risiken und Nebenwirkungen

Anzeige

Einen Abenteuerfilm vermutet man zunächst. Ein Mann hetzt durch einen Abwasserkanal. Zwei Männer verfolgen ihn, stellen ihn und schlagen ihn zusammen. Er hat Spielschulden, wenige Stunden bleiben ihm, diese zu begleichen. Kurz danach steht er in einem afrikanischen Hafen vor einem Schiff. Ein Arzt wird noch für die Passage nach Frankreich gesucht. Knock heuert an, ohne einschlägiges Vorwissen. Der Kapitän hat ihn mangels Alternative an Bord genommen. So wird das Interesse des jungen Gauners an der Medizin geweckt.

Dann ein Zeitsprung. Aus Knock (Omar Sy) ist dank eines Studiums in Marseille „Docteur Knock“ geworden. Jetzt will er Geld verdienen, viel Geld. Im verträumten französischen Provinznest Saint-Maurice übernimmt er Ende der 1960er-Jahre die Praxis des scheidenden Landarztes. Problem nur: Die Dorfbewohner strotzen vor Gesundheit. Also müssen die Patienten in spe davon überzeugt werden, dass sie alle an der einen oder anderen Krankheit leiden.

Mit dem Apotheker Mousquet (Michel Vuillermoz) tut er sich zusammen, vier „Behandlungsstufen“ werden entwickelt. Meisterhaft versteht es der geborene Redner, seine „Kranken“ zu manipulieren, schon bald klingelt es kräftig in seiner Kasse. Ein Fahrrad wird gekauft, und schließlich steht ein Mercedes Cabrio vor seiner Tür . . .