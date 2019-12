Oscar-Traum geplatzt

Für den Film „Systemsprenger“ der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt wird es keine der begehrten Oscar-Auszeichnungen geben. Der deutsche Beitrag blieb im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar schon bei der Vorauswahl auf der Strecke. Nach Mitteilung der Film-Akademie in Los Angeles gelangten zehn von 91 Ländern mit ihren Einsendungen in die nächste Runde, darunter Südkorea („Parasite“), Frankreich („Les Misérables“), Spanien („Leid und Herrlichkeit“) und Nordmazedonien („Land des Honigs“).

In dem Wettbewerb um die Trophäe in der Sparte „International Feature Film“ hatten Akademie-Mitglieder die Vorauswahl getroffen. Am Ende werden fünf Kandidaten bestimmt. Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten werden am 13. Januar verkündet. Die Preisvergabe soll am 9. Februar über die Bühne gehen. Der Film „Systemsprenger“ mit Hauptdarstellerin Helena Zengel erzählt von einem schwer erziehbaren Mädchen, mit dem Familie und Sozialsystem überfordert sind. Der Beitrag wurde im August von German Films, der Auslands-Vertretung des deutschen Films, als Oscar-Kandidat ausgewählt.

Zuletzt hatte Deutschland Florian Henckel von Donnersmarck mit „Werk ohne Autor“ ins Oscar-Rennen geschickt. Mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ hatte der Regisseur 2007 den bislang letzten Auslands-Oscar nach Deutschland geholt. Zuvor waren Volker Schlöndorff („Die Blechtrommel“, 1980) und Caroline Link („Nirgendwo in Afrika“, 2003) erfolgreich. dpa

