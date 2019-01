Oscarbeitrag aus dem Libanon

Kinder können bekanntlich nichts dagegen tun, von ihren Eltern in die Welt gesetzt zu werden. Was aber, wenn sie lieber nie geboren worden wären? Genau das denkt sich der junge Zain aus dem Libanon – und verklagt seine Eltern, ihn in diese furchtbare und menschenunwürdige Welt gebracht zu haben. Es ist der Auftakt für das bemerkenswerte Drama „Capernaum – Stadt der Hoffnung“, das beim Filmfest Cannes bereits mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde und als Libanons Beitrag ins Oscarrennen geht.

Harte Realität für Zain

Das Herz des Films ist der Junge Zain. Er ist um die zwölf Jahre alt, aber nicht einmal seine Eltern wissen das genau. Sie treiben ihn und seine Geschwister auf die Straße, zum Klauen und Betteln. Das Zuhause ist eine verwahrloste Wohnung irgendwo in Beirut. Mit jeder Menge Charme und Witz schafft Zain immer wieder Essen und Lebensnotwendiges heran – denn auch wenn er für sein Alter viel zu klein und schmächtig wirkt, so ist er doch gleichzeitig auch viel zu reif. Dann entscheiden sich die so überforderten wie aggressiven Eltern eines Tages, Zains Lieblingsschwester, die elfjährige Sahar, an einen deutlich älteren, dubiosen Mann zu verkaufen.

Regisseurin Nadine Labaki zeigt dabei eine Stadt, in der die Menschen ums Überleben kämpfen. Unzählige Flüchtlinge und Arme hausen unter schlimmsten Bedingungen in Slums, schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch und sind den Behörden und Kriminellen hilflos ausgeliefert.

Diese Fülle an Themen macht „Capernaum“ zu einem vielschichtigen, beklemmenden Porträt der libanesischen Hauptstadt und ihrer Bewohner – überfrachtet das Drama aber zugleich. Statt auf Zain zu fokussieren, wird die Aufmerksamkeit des Publikums auf immer andere Probleme gelenkt. Zain verschwindet oftmals aus dem Mittelpunkt, so dass den Zuschauer sein Schicksal im Verlauf des Films emotional nicht mehr so packt wie noch zu Beginn. dpa

