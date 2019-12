Plädoyer für Zusammenhalt

Caroline Link besitzt großes Gespür für Nachwuchsdarstellerinnen, bereits 1996 stellte sie dies in „Jenseits der Stille“ unter Beweis, als sie die Französin Sylvie Testud engagierte. Einen ebenso guten Griff tat sie, als sie zuletzt Newcomer Julius Weckauf die Rolle des Hape Kerkeling in „Der Junge muss an die frische Luft“ übertrug. Die Verfilmung der Jugenderinnerungen des Ausnahmekomikers erwies sich als veritabler Hit, knapp 3,8 Millionen Kinobesucher wurden gezählt.

Link zielt mit anspruchsvollen Arbeiten auf Herz und Hirn, vereint geschickt Anspruch mit Unterhaltung. Eine entsprechende Stoffwahl hat sie für ihr neues Werk getroffen, sie hat sich wieder für die Adaption eines erfolgreichen Buches entschieden. Ihre Wahl ist auf „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ gefallen, Judith Kerrs 1971 erschienenen Bestseller, zu dem sie gemeinsam mit Anna Brüggemann das Drehbuch geschrieben hat. Wieder setzt sie sich mit dem schwierigen, turbulenten Erwachsenwerden auseinander, erneut hat sie, diesmal in Riva Krymalowski, eine glaubwürdige, sympathische Protagonistin gefunden.

Neun Jahre war diese alt, als sie vor der Kamera stand. Die kleine Judith ist zu Anna geworden, Tochter des gefürchteten (Theater-)Kritikers Arthur Kemper (Oliver Masucci), in Wirklichkeit niemand geringerer als der berühmte Alfred Kerr. Sorgenfrei wächst sie mit ihrem älteren Bruder Max (Marinus Hohmann) in Berlin auf. Mama Dorothea (Carla Juri) ist eine weltgewandte, kulturbeflissene Dame, um Haushaltsdinge kümmert sich Heimpi, herzerwärmend gespielt von Ursula Werner, die hier ebenso besticht wie schon als Kerkelings Oma.

Doch mit der Unbeschwertheit ist es bald vorbei, man schreibt das Jahr 1933. Hitlers Machtübernahme steht bevor. Der Vater, der in seinen Artikeln vor den Nationalsozialisten gewarnt hat, weiß um die Gefahr, die ihm und den Seinen ob ihres jüdischen Glaubens droht. Er setzt sich via Prag in die Schweiz ab, die Ehefrau und die Kinder folgen ihm mit dem Zug. Die Passkontrolle gerät dabei zur schweißtreibenden Angelegenheit, die Filmemacherin beweist, dass sie von klassischem Suspense à la Alfred Hitchcock durchaus etwas versteht.

Welches Stofftier darf mit?

Der Beginn einer langen, an den Nerven zerrenden Odyssee, geschildert aus der Perspektive des aufgeweckten Mädchens mit den großen neugierigen Augen. Nur wenig Gepäck darf, um nicht aufzufallen, mitgenommen werden, zu einer Feier wird, so behauptet die Mutter gegenüber der Nachbarin, gefahren. Anna muss entscheiden, welches Stofftier sie mitnimmt. Traurig entschließt sie sich, den Titel gebenden Hasen zurückzulassen, während Max der Spielesammlung nachtrauert und mutmaßt, der Führer werde seine Mühlesteine bewegen. Der Beginn eines neuen Lebens in der Fremde, voller Herausforderungen und Entbehrungen. Das gesparte Geld ist schnell aufgebraucht, vom Luxushotel an der Limmat geht’s mit einer Kutsche hinauf in ein beschauliches Alpendorf. In der Dorfschule fallen die Kinder auf, weil sie Schwyzerdütsch weder sprechen noch verstehen, mit dem Essen haben sie auch ihre Probleme.

Die werden auch nicht weniger, als die Kempers nach Paris weiterziehen. Hier hofft der Papa, bei einer Exilzeitung ein Auskommen zu finden. Ein Trugschluss, was die Mahlzeiten immer karger werden lässt. Und mit der fremdenfeindlichen Concierge ist auch nicht zu spaßen.

Beschaulich und ruhig zeichnet Link die wahren Begebenheiten nach. Weder dramatisiert sie unnötig, noch verharmlost sie. Sie zeigt, bildet ab, hofft und bangt mit und um Anna, die prototypisch und aktuell für Millionen von Flüchtlingskindern steht. Stimmige Bilder findet die Kamerafrau Bella Halben, die einen sicheren Blick für Farben, Motive und Atmosphäre besitzt; makellos ist das Produktionsdesign.

Eine einfühlsam inszenierte Geschichte über Zusammenhalt, Hoffnung, Zuversicht – und darüber, was es heißt, eine Familie zu sein. Der perfekte Weihnachtsfilm, anrührend und positiv, gut besetzt, unaufdringlich und klug in seiner Botschaft, dem Werben um Toleranz und gegenseitiges Verständnis.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019