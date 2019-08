Preiswürdige Schauspielkunst

Beim Festival auf der Parkinsel wird Julia Koschitz mit dem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet. Mit Koschitz ehrt das Festival eine Repräsentantin des jungen deutschen Films, die eine echte „Verwandlungskünstlerin“ sei, so Festivaldirektor Michael Kötz. Der Preis wird am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr verliehen. Danach zeigt das Festival den Spielfilm „Im Schatten der Angst“ von Till Endemann, in dem die Darstellerin mitspielt. Im Anschluss ist ein öffentliches Bühnengespräch mit der Schauspielerin geplant.

Ebenso mit dem Preis für Schauspielkunst geehrt wird Bjarne Mädel. Die Preisübergabe findet am Sonntag, 1. September, 19 Uhr, auf der Parkinsel in Ludwigshafen statt. Bei der Gala wird laut des Festivals auch der Film „25 km/h“ von Regisseur Markus Goller gezeigt, in dem Mädel neben Lars Eidinger die Hauptrolle spielt. Danach ist auch hier ein öffentliches Bühnengespräch vorgesehen. see/tog

