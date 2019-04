Radikaler Verzicht auf Protagonisten

Ausschnitte aus alten Filmen, Auszüge aus Reportagen und Bilder von Kriegen und Kriegsverbrechen: Eine Flut an Aufnahmen, die in „Bildbuch“ der französischen Regielegende Jean-Luc Godard auf das Publikum einstürzen. In dem Film reiht der Nouvelle Vague-Vertreter Szenen des Arabischen Frühlings, eines tanzenden Paares und Bilder von Folter und Mord aneinander.

Während in den vorherigen Collagen „Film socialisme“ und „Adieu au langage“ noch Protagonisten vorkommen, verzichtet der Regisseur nun ganz auf Figuren. Nur seine Stimme begleitet den Fluss der Filmschnipsel mit Fragen, die ihn beschäftigen: nach der Moral des Krieges sowie nach dem Verhältnis von Bild und Wahrheit. Godards visuelle Reise führt in den Nahen Osten zu den Kämpfen der Terrormiliz Islamischer Staat und dem fiktiven Emirat Dofa, das ohne Erdölvorkommen ist.

Der Film reiht sich in das Spätwerk des Autors ein, der durch gesellschaftskritische Filme wie „Außer Atem“ oder „Elf Uhr nachts“ international bekannt wurde. Mit „Bildbuch“ durchbricht Godard mehr denn je die traditionellen Filmmuster – es ist ein Experimentalfilm par excellence. Beim Filmfest Cannes wurde der Kino-Essay 2018 mit einer Sonder-Palme ausgezeichnet.

