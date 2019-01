Ring frei zur achten Runde

Boxerfilme folgen, wie alle Genrefilme, ehernen Regeln. Die Plots sind stets ähnlich gestrickt: Ein junger Faustkämpfer, bevorzugt aus unterprivilegierten Verhältnissen, kämpft sich mit Hilfe eines erfahrenen, gutherzigen Mentors hoch. In der Oberliga angekommen verliert er die Bodenhaftung, entledigt sich seiner Weggefährten, frönt dem Luxus und muss bei der Titelverteidigung eine schwere Niederlage einstecken. Am Boden zerstört besinnt er sich seiner Tugenden, trainiert mit Hilfe des alten Coaches wieder fleißig und darf erneut zu einem Titelkampf antreten. Siegreich, wenn auch schwer gezeichnet steigt er aus dem Ring.

Dutzendfach ist diese Erfolgsformel schon durchdekliniert worden, selten – sieht man von Ausnahmeproduktionen wie Martin Scorseses „Wie ein wilder Stier“, Clint Eastwoods „Million Dollar Baby“ oder Robert Wises „Die Hölle ist in mir“ ab – wird von ihr abgewichen. Das hat maßgeblich mit dem Erfolg von John G. Avildsens „Rocky“ aus dem Jahr 1976 zu tun. Bei etwas mehr als einer Million Dollar Produktionskosten erwirtschaftete der Film alleine in den USA knapp 118 Millionen Dollar und gewann zudem in den Kategorien Produktion, Regie und Schnitt Oscars.

Sylvester Stallone, bis dahin schauspielerisch ein eher unbeschriebenes Blatt mit Auftritten in B-Movies wie dem Softsexabenteuer „Randy“ oder der Gangstermär „Capone“, wurde als Titelheld über Nacht zum Star, die Rolle des maulfaulen, gutherzigen Muskelmanns hatte er sich als Drehbuchautor klug auf den Leib geschrieben. Er hat sich seinen Platz in Hollywoods Filmolymp erobert, sich mit seinen Skripts selbst erschaffen. Ein prototypischer amerikanischer Selfmademan ist er, Wiedergänger seiner beiden berühmtesten Kunstfiguren „Rambo“ und „Rocky“. Als letztgenannter Athlet – mit dem klingenden Nachnamen Balboa – ist er auf der Leinwand bereits sieben Mal in Erscheinung getreten, zudem hat er sich gleich viermal selbst inszeniert.

Das Herz, nicht die Faust, bestimmt als Boxer sein Kinodasein. Den verbeulten Pepita-Hut trägt er immer noch verwegen am Kopf, dazu passend ein schiefes Lächeln. Im Gestern lebt er, sitzt am Grab seiner verstorbenen Frau und spricht mit ihr – wie mit seinem alten Boxerkumpel Apollo Creed, der auch nicht mehr unter den Lebenden weilt.

Eine tiefe Freundschaft verbindet ihn inzwischen mit dessen Sohn Adonis „Donny“ Creed (Michael B. Jordan), gleich zu Beginn von „Creed II - Rocky’s Legacy“ gewinnt dieser – siehe oben – erstmals den Weltmeistertitel. Noch schöner ist für ihn jedoch, dass seine große Liebe Bianca (Tessa Thompson) seinen Heiratsantrag annimmt. Was sein Leben jedoch auch zum Balanceakt macht. Neben persönlichen Verpflichtungen, PR-Terminen und dem harten Trainingsprogramm steht für ihn bald die größte Herausforderung bevor: Ein Kampf mit Victor Drago (Florian Munteanu), Sohn des legendären Ivan Drago (Dolph Lundgren), der einst Donnys Vater tödlich K.o. schlug und auch Rocky gleich mehrfach zu Boden schickte.

Harte Boxszenen

Eine Familiengeschichte, fest eingebettet im „Rocky“-Franchise, aufbereitet in Form von Vergangenheitsbewältigung. Die Wendungen der Story sind ebenso vorhersehbar wie das Finale. Regisseur Steven Caple Jr. bewegt sich versiert innerhalb der Grenzen der Gattung, vermeidet weitgehend Kitsch und Klischees.

Die Boxszenen sind sauber und hart inszeniert, einmal mehr wird sich an mächtigen Übervätern abgearbeitet. Die Frauen dienen als schmuckes Beiwerk, Brigitte Nielsen schaut als Ivans Ex-Gattin für einen stummen Kurzauftritt vorbei, Sympathieträger Stallone darf über Gott, die Welt und das Boxen philosophieren. Nostalgie liegt in der Luft, ein Hauch von Tristesse. Eine Boxerweisheit besagt: „They never come back...“ („Sie kehren nie zurück...“). Weit gefehlt. Ring frei – und box!

Donnerstag, 24.01.2019