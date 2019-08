Roboter(alb)träume

Künstliche Intelligenz (KI) ist das Thema der Stunde, Computer sind die Grundlage unserer Gesellschaft. Sie halten unsere Wirtschaft am Laufen, sorgen für Arbeitsplätze, erleichtern den Alltag, dienen der Infrastruktur und spielen eine immer wichtiger werdende Rolle bei der Erziehung unseres Nachwuchses – einmal davon abgesehen, dass Kleinkinder häufig schon iPads und Smartphones zu bedienen verstehen, ehe sie richtig laufen können.

Letztgenannter Umstand brachte Grant Sputore auf die Idee für seinen Erstlingsfilm „I Am Mother“. Die Fragestellung für den australischen Regisseur lautete: „Wie wäre es, von einer KI aufgezogen und versorgt zu werden?“ Ein interessanter Ansatz, der ihm die Möglichkeit bot, die Beziehung zwischen Mensch und Maschine aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten – mit empathischen Robotern, die einmal nicht als böse Terminatoren in Erscheinung treten.

Künstliche Erzieher

Ein vertracktes Gedankenspiel, das den Zuschauer in eine zerstörte, nach einem Krieg vollkommen kontaminierte Welt führt. Schauplatz ist zunächst ein menschenleerer Super-Bunker, der ans Innere der Raumschiffe von Ridley Scott erinnert. Aus einer assistierten Befruchtung, vorgenommen von selbstlernenden Robotern, entsteht ein Baby, ein Mädchen, das schlicht „Tochter“ (Clara Rugaard) heißt und von einem Androiden namens „Mutter“ – im Original mit samtweicher Stimme von Rose Byrne gesprochen – großgezogen wird.

Ruhe zunächst, friedliche Stille. Mama und Mädel kommen bestens miteinander aus. Das Kind lernt fleißig, wächst heran, scheint zufrieden. Bis es zum Teenager – heute wie wohl auch in Zukunft das typische Rebellenalter – gereift ist und wissen will, was sich außerhalb seines Lebensraums abspielt. Doch schon an der Sicherheitsschleuse werden die Pläne durchkreuzt. Denn hier trifft das Mädchen auf eine angeschossene „Frau“ (Hilary Swank), die um Schutz bittet.

Sie lässt die Fremde, aller Angst und Gefahr zum Trotz, in ihr Refugium – und erfährt Ungeheuerliches. Denn im Gegensatz zu den Aussagen von „Mutter“ scheint die Erdoberfläche nicht verseucht und durchaus bewohnbar zu sein. Für die Auslöschung der Menschheit sei, so die „Frau“, einzig und allein eine hoch entwickelte Technologie verantwortlich...

Ein komplexes Gedankenexperiment, ein Film ausschließlich besetzt mit Frauen, ein Fantasy-Thriller um Hightech, die sich verselbstständigt, ähnlich wie Stanley Kubricks Supercomputer H.A.L. in „2001 – Odyssee im Weltraum“. Ethische, philosophische und psychologische Überlegungen werden angestellt, etwa ob Technik beherrschbar ist oder was passieren würde, gäbe es keine Männer mehr. Und natürlich fehlt auch das sogenannte „Trolley-Problem“ nicht, jene bekannte Gewissensfrage, bei der es zu entscheiden gilt, ob bei einer unabwendbaren Katastrophe ein bestimmtes Leben auf Kosten vieler anderer gerettet werden darf.

Nervöse Spannung

Wenig Tempo, dosierte, wohl eingesetzte Action, nervöse Spannung, viel Intellekt. Gut nachvollziehbar ist das vielschichtige Sujet aufbereitet, jedoch mit gewissen Logiklücken behaftet. Warum beispielsweise werden riesige Flächen landwirtschaftlich bebaut, wenn es (noch) keine Leute gibt, die Nahrung brauchen? Eine Marginalie, wohl Tribut an die überzeugende Optik von Kameramann Steven D. Annis, der sich durch Musikvideos für Mick Jagger, Ed Sheeran oder Taylor Swift einen Namen gemacht hat. Kalt, Blau und Silber hält er die Innenräume bei diesem dystopischen, klaustrophoben Kammerspiel, Grün und Braun herrschen vor, wenn im letzten Akt die Handlung ins Freie verlagert wird.

