Rotes Blut in weißem Schnee

Was Geld einbringt, wird wiederholt, sprich neu aufbereitet. Ein ehernes Gesetz in Hollywood. Sequels, Spin-offs, Prequels – bestens bekannt aus dem Superhelden- und Fantasy-Universum. Aber auch europäische Hits werden gerne für den amerikanischen Markt recycelt. „The Upside“ heißt etwa Neil Burgers US-Version von „Ziemlich beste Freunde“, hierzulande als „Mein Bester & ich“ zu sehen, von der Kritik als „Ziemlich mieseste Gurke“ abgetan. Demnächst steht Maren Ades „Toni Erdmann“ à la Amerika auf dem Spielplan, aktuell läuft nun „Hard Powder“ in den heimischen Kinos an. Eigentlich heißt der Film „Cold Pursuit“, was sich mit „Kalte Verfolgung“ übersetzen lässt.

Zweifel an Todesursache

Die Vorlage kennt man als „Einer nach dem anderen“, inszeniert vom Norweger Hans Petter Moland („Erlösung“). Auf der Berlinale 2014 war dessen bitterböse Komödie ein (Publikums-)Renner. Sein maulfauler Held Nils (Stellan Skarsgård) hält mit mächtigen Schneepflügen die (Pass-)Straßen der Gemeinde frei. Man hat ihn gerade zum Bürger des Jahres gekürt, da erreicht ihn die Nachricht, dass sein Sohn an einer Überdosis Heroin gestorben sei. Die offizielle Todesursache will Nils jedoch nicht glauben und macht sich auf die Suche nach den Mördern. Es dauert nicht lange, bis er durch einige überraschende Wendungen zum allseits gefürchteten Rächer mutiert.

Die Autoren Frank Baldwin und Kim Fupz Akeson – von Letzterem stammt schon das Skript zum „Kraftidioten“ betitelten Ur-Film – halten sich eng ans Original, verlegen die Handlung lediglich von Skandinavien in die Rocky Mountains, nach Colorado, in ein fiktives Kaff namens Kehoe. Auch hier zeigt das Thermometer kräftig Minusgrade, auch hier ist der Winterdienst unterwegs. Aus Nils ist Nels geworden, den Part hat Liam Neeson übernommen, bestens bewährt wenn es um grobe Aufräumarbeiten geht – siehe „Taken“ oder „The Commuter“. Auf klassischem „Ein Mann sieht rot“-Terrain bewegt er sich, mit dem beschaulichen Leben mit Gattin Grace (Laura Dern) ist es vorbei, als er seinen Feldzug gegen einen aalglatten Drogenboss, Spitzname „Viking“ (Tom Bateman), beginnt.

Ein einziges Déjà-vu-Erlebnis ist dieses B-Movie, was wenig verwundert, hat doch Moland wieder auf dem Regiestuhl Platz genommen. Einstellung für Einstellung, so hat man zumindest das Gefühl, kopiert er mit Hilfe seines bewährten Kameramannes Philip Øgaard („Welcome To Norway“) sein eigenes Werk, münzt es lediglich auf amerikanische Verhältnisse um. Aus serbischen, schwedischen und norwegischen Ganoven werden Finsterlinge mit lateinamerikanischen und indianischen Wurzeln, in Sachen Action wird vielleicht eine Schippe zugelegt, auch die Idee, die jeweils Getöteten auf einer Texttafel launig zu verewigen, wird nicht vergessen. Keine Variation, keine Überraschung. Nicht einmal die Schauplätze sind trotz üppigeren Budgets spektakulärer.

Schlechte Zeichen

Man fragt sich daher, was das Ganze soll. Die Antwort liegt wohl in der Tatsache begründet, dass die US-Besucher „In Order of Disappearance“ weitgehend nicht kennen, lediglich 50 000 Dollar hat Molands schwarze Komödie in den Staaten erwirtschaftet. Da lag ein Remake des Arthouse-Spaßes sogar nahe, wandelt der Regisseur in puncto Figurenzeichnung, Skurrilität und Zynismus eindeutig auf den Spuren Quentin Tarantinos und der Coen-Brüder. Aber ob das reicht, um das Publikum zu locken? Diese Frage wird sich erst an der Kasse endgültig klären. Aber die Zeichen stehen ob mangelnder Originalität nicht wirklich gut.

