Rückkehr in den Wald

Auch hier geht’s zunächst zurück in die Kindheit. Doch bald ist die Zeit des sorglosen Spielens für Christopher vorbei. Die Schule ruft. Er verabschiedet sich von seinen Kumpels, Pu, Tigger und Co., schwört, die gemeinsamen Tage nie zu vergessen. Um es dann doch zu tun. Die Zeit vergeht wie im Flug, der Junge reift zum Mann (Ewan McGregor).

Eine Führungsposition bekleidet er bei einem konservativen Unternehmen, das Koffer herstellt. Für seine Frau Evelyn (Hayley Atwell) hat er wenig Zeit. Genauso wie für Tochter Madeline (Bronte Carmichael), die ihn abgöttisch liebt und nicht versteht, warum sie trotz guter Noten in ein Internat gesteckt werden soll.

Aktuell, brisant, ist an diesem Punkt der Plot, der im Subtext um beruflichen Stress, den schwierigen Arbeitsmarkt und familiäre Entfremdung kreist.

Ein geplantes Familienwochenende muss kurzfristig abgesagt werden. Die Firma Christophers steckt in einer tiefen Krise, als Abteilungsleiter soll er kurzfristig einen Rettungsplan ausarbeiten – sonst drohen Entlassungen.

Mr. Robin ist am Boden zerstört, schickt seine beiden Frauen alleine ins Haus am Land. In Ruhe will er nachdenken, eine Lösung für sein Problem finden … und trifft auf einer Parkbank vor seiner Londoner Wohnung auf den ungeschickten Pu, den „dummen, alten Bären“, der immer noch gerne Honig schleckt und auf wundersame Weise ganz der Alte geblieben ist …

Eine Disney-Produktion. Nach Hits wie „Cinderella“ oder „Die Schöne und das Biest“ ein weiterer Realfilm, der auf Charaktere setzt, die man bereits in Trickfilmform kennt. Der Kniff dabei: Die animierten Figuren interagieren mit Schauspielern. Nicht neu, siehe „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“, aber originell und kurzweilig.

Arbeit ist nicht alles

Hinzu kommt, mit Blick auf die Kinokasse, dass man so sämtliche Altersschichten anspricht. Das ist besonders dem Skript von Alex Ross Perry, Tom McCarthy („Station Agent“) und Allison Schroeder („Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“) zu verdanken, die in ihren Dialogen genau den Ton treffen, der zwischen Jung und Alt herrscht. Dabei wird auf Kitsch und Verniedlichung verzichtet, Christopher und Pu werden als gleichwertige Partner gezeichnet, die auf Augenhöhe kommunizieren. Und dass der Spaß nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst. Etwa wenn Christopher mit dem plappernden Plüschtier im Arm durch die Straßen der Themsemetropole hetzt und ein Passant ob des merkwürdigen Anblicks verdutzt in einen Laternenmast läuft. Slapstick pur.

Für einen 1940er-Jahre-Look hat sich der Filmemacher entschieden, nostalgisch braun sind die Bilder, farbenfroh wird’s, wenn es zurück in die Natur geht, die Helden durch einen Baum wieder in den Hundertmorgenwald gelangen und ausgelassen herumtollen, derweilen der geplagte Christopher erkennt, dass Arbeit nicht alles ist. Gekonnt füllt McGregor seinen differenzierten Part, schön ist anzusehen, wie er zu alter Lebensfreude zurückfindet. Ein eher ungewohntes Traumfabrik-Produkt – und schon deshalb sehenswert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018