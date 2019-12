Rührendes Drama mit Starbesetzung

Der Film „The Peanut Butter Falcon“ überrascht in 97 Minuten sehr. Im Zentrum steht Zak (Zack Gottsagen), ein junger Mann mit Down-Syndrom, der aus dem Altenheim abhaut, in das er gesteckt wurde.

Er will seinen Traum verwirklichen: Er will auf die Wrestlingschule seines Idols, dem „Salt Water Redneck“. Auf dem Weg trifft er Tyler (LaBeouf, der trotz seines Star-Status sehr zurückhaltend spielt), ebenfalls ein Rebell auf der Flucht vor zwei halbseidenen Typen, denen er Geld schuldet. Tyler wird zum Mentor und Freund, zusammen streifen die beiden durch die Flussdeltas North Carolinas, trinken Whiskey und fangen Fisch – und sie überzeugen Eleanor (Dakota Johnson, „Fifty Shades of Grey“), eine junge Pflegerin, die eigentlich Zak zurück ins Heim bringen soll, sie auf dem Weg nach Florida zu begleiten. Das klingt heimelig – und ist es dank der gelungenen Vision der Regisseure Tyler Nilson und Michael Schwartz auch:

Die Figuren kommen gut zusammen, Bilder, Geräusche und Musik funktionieren wie ein eigener Charakter. Schön ist das aber nicht nur wegen der Handlung, sondern auch, weil viele kleine Momente, die so gut funktionieren.

